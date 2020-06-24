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Посольство США рекомендовало своим гражданам избегать общественных акций в Минске
24.06.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство США в Беларуси предупредило американских граждан, находящихся в Минске, о возможных задержаниях на общественных акциях, сообщает
«Мы рекомендуем гражданам США избегать публичных демонстраций или акций протеста и помнить, что мирные демонстрации могут перерасти в конфронтации с применением насилия», — говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве отметили, что «правоохранительные органы задержали и арестовали некоторых участников и организаторов общественных мероприятий за предполагаемые нарушения белорусского законодательства».
В дипмиссии также сообщили, что акции и мероприятия происходят как в Минске, так и по всей Беларуси. Кроме того, там порекомендовали гражданам США иметь при себе удостоверение личности, в том числе паспорт с действующей белорусской визой.
Напомним, 19 и 20 июня по всем городам Беларуси произошли задержания людей, вышедших просто постоять в «Цепи солидарности». 22 июня задержанных
24 июня посольство Франции в Беларуси
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Кроме того, там порекомендовали гражданам США иметь при себе удостоверение личности, в том числе паспорт с действующей белорусской визой.
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