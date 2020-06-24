Посольство США рекомендовало своим гражданам избегать общественных акций в Минске

Источник материала: Tut.by

Посольство США в Беларуси предупредило американских граждан, находящихся в Минске, о возможных задержаниях на общественных акциях, сообщает interfax.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы рекомендуем гражданам США избегать публичных демонстраций или акций протеста и помнить, что мирные демонстрации могут перерасти в конфронтации с применением насилия», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что «правоохранительные органы задержали и арестовали некоторых участников и организаторов общественных мероприятий за предполагаемые нарушения белорусского законодательства».

В дипмиссии также сообщили, что акции и мероприятия происходят как в Минске, так и по всей Беларуси. Кроме того, там порекомендовали гражданам США иметь при себе удостоверение личности, в том числе паспорт с действующей белорусской визой.

Напомним, 19 и 20 июня по всем городам Беларуси произошли задержания людей, вышедших просто постоять в «Цепи солидарности». 22 июня задержанных судили , в основном по статьям 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

24 июня посольство Франции в Беларуси призвало республику соблюдать свои обязательства и обеспечить уважение свободы выражения мнений и проведения демонстраций. Госдеп США призвал власти Беларуси уважать права человека и демократические нормы и исполнять обязательства государства как участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Уважение к фундаментальным свободам, в том числе свободе мирных собраний, свободе слова и свободе ассоциаций, будет иметь решающее значение для укрепления взаимоотношений между США и Беларусью», — говорится в заявлении Госдепартамента.