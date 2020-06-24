Источник материала: Tut.by

Бессрочные налоговые льготы, которые по поручению Владимира Путина российское правительство собирается распространить на местный IT-сектор, могут стать серьезным ударом по привлекательности белорусского Парка высоких технологий.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Как сообщили в начале этой недели российские СМИ, в рамках налогового маневра в IT-отрасли планируется снизить компаниям страховые взносы и налог на прибыль (с 20% до 3%) и отменить НДС с рекламы разработок и программного обеспечения на зарубежных цифровых площадках. Правительство также предоставит разработчикам специальные субсидии.

Эти и другие меры направлены на то, чтобы повысить конкурентоспособность российского IT-сектора. С их реализацией власти рассчитывают на возвращение компаний из других юрисдикций и привлечение инвесторов.

По мнению белорусских экспертов, применение этого налогового маневра может привести как к оттоку российских компаний из ПВТ, так и к росту привлекательности российской юрисдикции для компаний с белорусским капиталом.

Завтра твоей страны изучило, какие из IT-бизнесов с белорусским капиталом уже работают в России и составил топ-8 самых известных из них.

EPAM Systems

Международная IT-компания, созданнная и возглавляемая уроженцем Минска Аркадием Добкиным, является одним из крупнейших работодатетей в российской индустрии разработки программного обеспечения. По итогам 2019 года в штатах ее российских дочек «Эпам Систэмз» и «Эпам Решения» работало свыше 5360 человек.

Бизнес в России EPAM Systems ведет с начала 2000-х годов. Ее центры разработки расположены в Москве, Ижевске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Рязани, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Сергиев Посаде, Тольятти, Твери и Волгограде.

По итогам 2018 года выручка компании «Эпам Систэмз» превысила 12 млрд. российских рублей.

Wargaming Group

Основатели самой известной геймдев-компании из Беларуси выкупили партнерскую студию «Леста» в Санкт-Петербурге и превратили ее в один из главных центров разработки своих многопользовательских онлайн-игр.

В 2018 году выручка «Лесты», в которой работают свыше 400 сотрудников, составила свыше 1,5 млрд российских рублей — это достаточно серьезный показатель для российской IT-отрасли.

В 2017 году Wargaming Group открыла еще один центр разработки в России — компанию «Варгейминг Москва». В прошлом году в ней работало около 50 человек

Itransition и A1QA

Две компании и несколько офисов в России открыла Itransition Group.

Одна из них - разработчик программного обеспечения «Итранзишн Рус», зарегистрированный в Санкт-Петербурге в 2008 году. В прошлом году в ее штате числилось около 50 человек.

Другой российский бизнес Сергея Гвардейцева — это занимающаяся контролем качества и тестированием программного обеспечения компания «Технологии качества». Ее штаб-квартира расположена в Москве и в ней работает 45 человек.

Gurtam

Один из крупнейших на постсоветском пространстве разработчиков продуктов в сфере спутникового мониторинга и телематики имеет две российские дочки. Это компании «Гуртам» и «Виалонсофт».

Их учредителем является Людмила Щурко — мать основателя этого успешного бизнеса Алексея Щурко.

Qulix

Дочернюю структуру в Москве («Кьюликс Консалтинг») в 2006 году открыл один из крупнейших белорусских разработчиков программного обеспечения для банковской сферы компания Qulix.

Ее владельцами являются Алексей Макаров и Александр Арабей.

Playgendary

Еще одна белорусская геймдев-компания, ежемесячно зарабатывающая миллионы долларов на продажах своих мобильных игр в онлайн-магазинах, ищет на российском рынке новых сотрудников.

Центральный офис ее местной дочки «Плейджендари Ру» в 2019 году открылся в Санкт-Петербурге.

IBA Group

Один из старейших и крупнейших белорусских IT-бизнесов, созданный и контролируемый Сергеем Левтеевым, представлен в России небольшой дочерней структурой «ИБА Рус».

Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, в прошлом году в ее офисе были трудоустроены 5 человек.

BP Mobile

Компанию («БиПи Мобайл») и офис в Москве с 2017 года имеет белорусский разработчик мобильных приложений BP Mobile.

Его продукты успешно продаются в Google Play и App Store, обеспечивая бизнесу многомиллионные обороты.