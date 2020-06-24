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Бывший вице-премьер Ляшенко устроился на новую работу
24.06.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший вице-премьер Игорь Ляшенко возглавил представительство «Гомельтранснефть Дружба» в Минске. Информация об этом размещена в корпоративном издании белорусского оператора нефтепровода «Дружба».
Ляшенко приступил к исполнению новых обязанностей с 14 мая.
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Ляшенко стал вице-премьером 18 августа 2018 года и курировал нефтехимический комплекс и промышленность. До этого он 4 года возглавлял концерн «Белнефтехим». С 2006 по 2013 год был директором Гомельского химического завода. Потом стал первым зампредом «Белнефтехима».
«Гомельтранснефть Дружба» — белорусский оператор магистрального нефтепровода «Дружба». В 2020—2023 годах госкомпания намерена построить новый нефтепровод Гомель — Горки и наладить поставки нефти из альтернативных источников.
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Ляшенко возглавил представительство «Гомельтранснефть Дружба» в Минске.
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