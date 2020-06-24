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Лукашенко сразу после парада улетел из Москвы в Минск
24.06.2020 15:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу отправился в Минск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на белорусское посольство в Москве.
«Подтверждаем, что уже вылетел в Минск», — отметил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент присутствовал на параде вместе с сыновьями. В Москву он прилетел накануне вечером.
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Президент присутствовал на параде вместе с сыновьями. В Москву он прилетел накануне вечером.
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