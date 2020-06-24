Лукашенко сразу после парада улетел из Москвы в Минск

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу отправился в Минск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на белорусское посольство в Москве.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Подтверждаем, что уже вылетел в Минск», — отметил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент присутствовал на параде вместе с сыновьями. В Москву он прилетел накануне вечером.