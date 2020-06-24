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«Сотрудничают со следствием». В Генпрокуратуре рассказали о расследовании «сахарного дела»

24.06.2020 16:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фигуранты «сахарного дела» признали многие факты своей незаконной деятельности, но не ходатайствовали о заключении сделки со следствием. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Алексей Стук во время видеобрифинга в Национальном пресс-центре.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По его словам, расследование «сахарного дела» продолжается. Все фигуранты по-прежнему находятся под стражей.

— Все обвиняемые, поскольку ими совершено особо тяжкое преступление и размер взяток только даже на начальном этапе расследования достиг (то, что установлено, и сегодня фигурирует в обвинении) нескольких десятков тысяч долларов, находятся под стражей. Дело расследуется в обычном порядке, выясняются все обстоятельства. Я думаю, что через некоторое время оно будет направлено в суд, — сказал Стук.

Заместитель генпрокурора также сообщил, что фигуранты дела сотрудничают со следствием.

— Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности, но пока никто из них с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался, — отметил Стук.

Напомним, в конце января 2020 года сотрудники КГБ задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании и еще несколько бизнесменов. По данному делу проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.
Все они находятся в СИЗО КГБ. Возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток.

По информации силовиков, заводы отгружали продукцию на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная его часть уходила «подконтрольным посредникам». Затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке. Кроме того, затраты на производство увеличивались за счет продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — заявили в КГБ.

14 февраля Александр Лукашенко заявил, что задержанные руководители сахарных заводов дали признательные показания, просят не лишать их свободы и готовы пойти работать в колхоз. «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — ответил Лукашенко.

 
 
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Фигуранты «сахарного дела» признали многие факты своей незаконной деятельности, но не ходатайствовали о заключении сделки со следствием.
 
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