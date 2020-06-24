Чиж отказался информировать суд о полученных дивидендах. Сумма озвучена из справки

Источник материала: Tut.by

В среду Экономический суд Минска продолжил рассмотрение иска Владимира Япринцева к российскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в «Трайпле».



Фото с сайта pressball.by

Сегодня представитель «Трайпла» отказался озвучить запрошенную судом информацию по начислению и выплате дивидендов — руководство «Трайпла» сочло коммерческой и не подлежащей разглашению.

При этом ранее защитником ответчика Людмилой Асиевской была представлена справка, согласно которой, в частности, Юрию Чижу выплачено с 2012 по 2018 год 47,6 млн долларов дивидендов. В суде обратили внимание на специфический вид справки: она на бланке Трайпла, и на ней рядом с печатью «Трайпла» — печать Следственного комитета.

Представитель «Трайпла» подтвердил факт выдачи такой справки, но отказался сообщать, были ли реально выплачены эти средства, а также выплачивались ли дивиденды новым участникам, российским бизнесменам Мамиашвили и Аксентьеву.

Представитель Аксентьева заявила, что дивиденды не выплачивались, доля не принесла ответчику никакого дохода.

Судья разъяснил право ходатайствовать о проведении закрытого заседания, если «Трайпл» считает, что может быть озвучена информацию, составляющая коммерческую тайну и повторно обязал представить запрошенные документы.

Ранее в суде пытались выяснить, как могло не хватить переданной Япринцевым доли для погашения долга, если общество было таким прибыльным. Представитель Аксентьева заявила, что доля ее доверителем была принята в счет погашения ущерба, но сумму ущерба, то, кому он причинен и какая его часть погашена, не озвучила.

Как ранее сообщалось, на одном из предыдущих заседаний неожиданно позицию истца частично поддержала третья сторона. Представитель российского бизнесмена и спортивного функционера Михаила Мамиашвили (ему принадлежит такая же доля в «Трайпле», как у Аксентьева, — 16,75%) частично поддержал требования Япринцева.

Заявляя иск, Япринцев ссылается на совершение сделки под влиянием заблуждения и вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для истца условиях.

Адвокат Мамиашвили Сергей Слижик заявил, что с этими доводами Япринцева Михаил Мамиашвили соглашается, отмечая:

— Действительно, на протяжении 2014 и 2015 годов сын истца Казбек занимался коммерческой деятельностью с привлечением финансовых ресурсов австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH (владелец компании — Юрий Савяк, он проходил потерпевшим в уголовном процессе. — Прим. ред.), которая должна была выступить бенефициаром по сделкам. Сделки юридически оформлены и документально подтверждены, так же как и проведенные финансовые операции по перечислению средств. Результатом деятельности стало причинение имущественного ущерба австрийской компании, что подтверждено решением суда Центрального района Минска от 27 марта 2017 г.

Владимир Япринцев для погашения долгов сына принял решение об отчуждении принадлежащих ему 33% доли уставного фонда крупнейшего на тот момент частного холдинга страны «Трайпл». Доля была обращена в зачет существующих долгов.

В суде неоднократно пытались выяснить, почему доли были отчуждены именно Аксентьеву и Мамиашвили, но так как в суде оба новых совладельца «Трайпла» не появились, вопрос оставался без комментариев.

Сейчас позиция Мамиашвили об обстоятельствах изложена более подробно:

— Летом 2015 года с целью завладения долей в ООО «Трайпл» Аксентьев сообщил Япринцеву, что в результате незаконных действий его сына, завладевшего денежными средствами, принадлежащими компаниям ответчика и его гражданской супруге Черновой Надежде — Positive Marketing Ltd, Priority provider ltd и «Вэлей сервис лимитед» (через компанию S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft Савяка), у ответчика возникла задолженность на сумму более 15 млн долларов. Чтобы погасить долг, истец предложил ответчику передать часть доли в размере 16,75% в уставном фонде «Трайпла».

Ответчик принял в собственность долю. Сделка осуществлена 23 июля 2015 года, госрегистрация нового участника проведена 19 августа 2015 года. На дату отчуждения доли ее стоимость составляла более 26 млн долларов, в договоре купли-продажи указана номинальная цена в размере 110,5 рубля.

— При этом Аксентьев долг перед офшорными компаниями Черновой погасил, и поэтому доля по просьбе Черновой была оформлена именно на Аксентьева. Владимир Япринцев на момент отчуждения принадлежащей доли за долги сына полагал, что задолженность Казбека Япринцева существует перед компанией Савяка, то есть компанией-плательщиком, по которой есть проводки, у кого, в свою очередь, была задолженность перед Аксентьевым. На самом деле задолженность существовала перед Positive Marketing Ltd, Priority provider ltd и «Вэлей сервис лимитед» в лице Надежды Черновой, из-за чего и возникло заблуждение на предмет того, перед кем погашались долговые обязательства сына.

— В связи с вышеизложенным мой доверитель высказал сомнения в совершении сделки в части заблуждений Япринцева о том, в адрес каких компаний проводилось погашение, — резюмировал представитель Мамиашвили. — Перечень компаний, используемых при переводе денег, на момент отчуждения доли не был известен Япринцеву в полном объеме.

Интересно, что доля в «Трайпле», оцененная на 2015 год в 26 млн долларов, сейчас заметно изменилась в цене. В мае стало известно, что группа «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности (банкротстве).

Напомним, долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз. Ранее на факт передачи доли обращал внимание суд Центрального района Минска, отмечая, что Япринцев-старший и долю в компании отдал, и остался должен всю сумму (около 27 млн долларов). Стоимость его доли в «Трайпле» на момент продажи эксперты оценивали минимум в 60 млн долларов, исходя из опубликованных в открытом доступе балансов «Трайпла» за 2015−2016 годы.

В 2018 году вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года Юрий Савяк (решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов, просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.

В итоге решением Замоскворецкого районного суда Москвы (вступило в силу 30 июля 2018 года) Савяк и его компания должны 3,5 млн долларов двум офшорным компаниям, Positive Marketing Ltd и Priority provider ltd, имеющим отношение к Надежде Черновой, которую в белорусском процессе называли гражданской женой Иосифа Аксентьева, и несколько человек подтверждали , что именно ее деньги ушли на компанию Савяка.

О том, как сын совладельца самой влиятельной белорусской группы компаний «Трайпл» и авторитетные россияне гоняли деньги через офшоры, TUT.BY писал подробно .