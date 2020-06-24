Топливный насос: как не заплатить дважды?

Топливный насос отвечает за то, чтобы топливо из бензобака попадало в двигатель, – то есть является важной деталью любого автомобиля, будь то бензиновый или дизельный. И в силу своей ответственной роли требует к себе не менее ответственного отношения. Как определить неполадки в работе топливного насоса и к каким последствиям они могут привести?

Причины поломки топливных насосов можно свести к нескольким основным группам:

Загрязнения в топливном баке автомобиля. Их источники могут быть различными, от не очень качественного топлива до коррозии самого бака (правда, с распространением пластиковых баков последняя причина остается актуальной разве что для старых моделей авто). Любой мусор рано или поздно попадает в насос вместе с топливом и, накапливаясь, способствует его выходу из строя. Перепады давления в топливной системе. Причины этого явления, опять же, могут быть различными (например, проблемы с герметичностью топливной системы), но на состоянии топливного насоса негативно сказывается в первую очередь засорение топливного фильтра. Из-за снижения его пропускной способности насосу приходится «качать» топливо в режиме повышенной нагрузки, и ресурс его работы значительно сокращается. Проблемы с электропроводкой. Большинство современных топливных насосов управляются электрическим реле. Если где-то в электросхеме, питающей его, нарушается контакт, провода окисляются, реле не может нормально работать, подача топлива прекращается – и автомобиль не может тронуться с места. Перегрев. Его основная причина – хронически низкий уровень топлива в баке, причем как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Дело в том, что топливо для него выступает своего рода охлаждающей жидкостью и смазкой. А когда бензина или солярки мало, вместо них насос начинает захватывать воздух и работать в буквальном смысле на износ, перегреваясь и рано или поздно ломаясь.

Некоторые автолюбители, столкнувшись с необходимостью замены топливного модуля или топливного насоса как одного из самых важных его компонентов, стремятся сэкономить и найти как можно более дешевые аналоги. Но делать так категорически не рекомендуется – и вот почему*:

Использование некачественного топливного модуля может привести к отказу или некорректной работе его оборудования. Например, к заклиниванию датчика уровня топлива и как итог – некорректному расчету расстояния до заправки (на дисплее отображается неверная информация по запасу хода) или некорректной работе индикатора низкого уровня топлива (лампочка включается при достаточном уровне топлива либо не включается при практически пустом баке). Утечки топлива. Их причиной может стать низкая толщина пластиковых стенок топливного модуля, наличие невидимых глазу механических повреждений, а последствием – в лучшем случае запах топлива в салоне, а в худшем – по-настоящему опасные ситуации. Некорректная работа топливного насоса или датчика уровня топлива ввиду неправильно установленных штекеров или их отсутствия (да, бывает и такое, что они отваливаются в процессе транспортировки!). В связи с этим не отображается уровень топлива или двигатель не запускается. Быстрый износ некачественной изоляции. Это ведет к коротким замыканиям и непредвиденным поломкам автомобиля. Низкий срок службы: износ щеток, поломка коммутатора и т. д. Насос отказывает после короткого срока службы, автомобиль внезапно глохнет и больше не запускается.

При первых подозрениях на проблемы в работе топливного модуля в целом и топливного насоса в частности рекомендуем вам посетить хороший автосервис (например, Бош Авто Сервис), чтобы выявить и устранить возможные неисправности. А поскольку поломка этой детали, как правило, в принципе не позволяет куда-либо ехать, лучше периодически обращаться к специалистам для своевременной диагностики возможных неприятностей.