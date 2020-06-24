Без ажиотажа. Итоги очередного аукциона по продаже квартир ОАО «МАПИД» на Космонавтов

Источник материала: realt.by

23 июня в Минске состоялся аукцион по продаже квартир ОАО «МАПИЛ» в домах 20 и 22 по улице Космонавтов. Из пяти лотов продано лишь два, оба – единственным заявителям.

На торги 23 июня было выставлено 5 квартир, площадью 90 квадратных метров каждая. Объекты расположены на первых этажах новостроек по улице Космонавтов. Организатором торгов выступил Минский городской центр недвижимости.



Как стало известно Realt.by, ажиотажа аукцион не вызвал. Из 5 лотов было продано лишь два: квартира № 1 и квартира № 14 в доме №20 (Лоты №1 и №2). На каждый из лотов претендовало по одному заявителю, поэтому квартиры ушли покупателям по стартовой цене, увеличенной на 5% - за 278 526 рублей каждая ($ 117 561). Читайте также: «Чтобы выполняли обязательства». Президент подписал указ о дополнительных условиях для работы застройщиков 4 корпуса завода автоматических линий в Минске продадут с аукциона