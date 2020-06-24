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Без ажиотажа. Итоги очередного аукциона по продаже квартир ОАО «МАПИД» на Космонавтов

24.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

23 июня в Минске состоялся аукцион по продаже квартир ОАО «МАПИЛ» в домах 20 и 22 по улице Космонавтов. Из пяти лотов продано лишь два, оба – единственным заявителям.

Без ажиотажа. Итоги очередного аукциона по продаже квартир ОАО «МАПИД» на Космонавтов

На торги 23 июня было выставлено 5 квартир, площадью 90 квадратных метров каждая. Объекты расположены на первых этажах новостроек по улице Космонавтов. Организатором торгов выступил Минский городской центр недвижимости.

Без ажиотажа. Итоги очередного аукциона по продаже квартир ОАО «МАПИД» на Космонавтов

Как стало известно Realt.by, ажиотажа аукцион не вызвал. Из 5 лотов было продано лишь два: квартира № 1 и квартира № 14 в доме №20 (Лоты №1 и №2). На каждый из лотов претендовало по одному заявителю, поэтому квартиры ушли покупателям по стартовой цене, увеличенной на 5% - за 278 526 рублей каждая ($ 117 561).

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Теги: Минск
 
 
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23 июня в Минске состоялся аукцион по продаже квартир ОАО «МАПИЛ» в домах 20 и 22 по улице Космонавтов. Из пяти лотов продано лишь два, оба – единственным заявителям.
 
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