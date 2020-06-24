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Без ажиотажа. Итоги очередного аукциона по продаже квартир ОАО «МАПИД» на Космонавтов
24.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
23 июня в Минске состоялся
Как стало известно Realt.by, ажиотажа аукцион не вызвал. Из 5 лотов было продано лишь два: квартира № 1 и квартира № 14 в доме №20 (Лоты №1 и №2). На каждый из лотов претендовало по одному заявителю, поэтому квартиры ушли покупателям по стартовой цене, увеличенной на 5% - за 278 526 рублей каждая ($ 117 561).
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23 июня в Минске состоялся аукцион по продаже квартир ОАО «МАПИЛ» в домах 20 и 22 по улице Космонавтов. Из пяти лотов продано лишь два, оба – единственным заявителям.
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