Источник материала: БT

Белорусский эксклюзив - бескаркасные композитные панели для домостроения

Новые рабочие места

Отходы - в доходы

Текстильные волокна вместо металла

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебские ученые предложили разработки по улучшению технических характеристик стройматериалов Прочный дом из легких панелей и бетон, укрепленный текстильными отходами. Все это инновации в строительной отрасли. Витебские ученые предложили серию разработок...

Прочный дом из легких панелей и бетон, укрепленный текстильными отходами. Все это инновации в строительной отрасли. Витебские ученые предложили серию разработок по улучшению технических характеристик строительных материалов за счет использования вторичных ресурсов. При этом себестоимость конечного продукта заметно снижается.продолжит.Строить легко. Над претворением в жизнь этого принципа трудится коллектив небольшого частного предприятия в Лепеле. Здесь разработали и выпускают инновационный строительный материал - бескаркасные композитные панели для возведения домов. Причем сходящие с конвейера блоки представляют собой части уже готовой стены - не нужно ни штукатурить, ни утеплять. Дело лишь за внутренней отделкой помещения.Строительная панель напоминает большое пирожное. В качестве начинки - пенополистирол. Не боится воды, не поддерживает горение и с годами свои свойства не теряет. Снаружи с обеих сторон слой устойчивого к нагрузкам фибробетона. Несмотря на это, панель весит всего 65 килограммов, а значит построить такой дом под силу двум рабочим.Дома из бескаркасных композитных панелей способны выдерживать многие катаклизмы: землетрясения, наводнения, сильные морозы. Монтировать их можно на любой почве и фундаменте.Оборудование для производства инновационного строительного материала изготовлено по эксклюзивным чертежам и существует в единственном экземпляре. Технология запатентована. Пока идет ее обкатка, на линии трудятся 12 человек. При полной загрузке количество рабочих мест увеличится вдвое.Первые дома из белорусских бескаркасных панелей уже построены - это заказы частных покупателей из России. После получения технического свидетельства круг потребителей станет шире. Из лепельского «конструктора» можно будет собирать общественные здания: детские сады, школы, магазины.В руках доцента кафедры экологии и химических технологий Витебского технологического университета Александра Гречаникова кирпич не обычный, а инновационный. В его составе отходы. После химической очистки воды на ТЭЦ остается агрессивный осадок. Витебские ученые придумали добавлять его в состав керамической массы, необходимой для производства кирпича. С одной стороны, решили экологическую проблему утилизации отходов, с другой - снизили себестоимость продукции.Технология запатентована и внедрена на Обольском керамическом заводе. В университете уверены: производственников обязательно заинтересует еще одна разработка. Оказывается, измельченные искусственные текстильные волокна, добавленные в бетон, армируют его подобно металлу.Попробовали добавлять искусственные текстильные волокна и в асфальтобетон - под воздействием влаги он перестал набухать, а значит, в процессе эксплуатации не будут образовываться трещины. Нехватки вторсырья не ожидается. Ежегодно один только Витебский ковровый комбинат решает проблему утилизации 400 тонн текстильных отходов.