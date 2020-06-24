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Витебские ученые предложили разработки по улучшению технических характеристик стройматериалов
25.06.2020 17:17 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПрочный дом из легких панелей и бетон, укрепленный текстильными отходами. Все это инновации в строительной отрасли. Витебские ученые предложили серию разработок по улучшению технических характеристик строительных материалов за счет использования вторичных ресурсов. При этом себестоимость конечного продукта заметно снижается. Ольга Масловская продолжит.
Строить легко. Над претворением в жизнь этого принципа трудится коллектив небольшого частного предприятия в Лепеле. Здесь разработали и выпускают инновационный строительный материал - бескаркасные композитные панели для возведения домов. Причем сходящие с конвейера блоки представляют собой части уже готовой стены - не нужно ни штукатурить, ни утеплять. Дело лишь за внутренней отделкой помещения.
Белорусский эксклюзив - бескаркасные композитные панели для домостроенияСтроительная панель напоминает большое пирожное. В качестве начинки - пенополистирол. Не боится воды, не поддерживает горение и с годами свои свойства не теряет. Снаружи с обеих сторон слой устойчивого к нагрузкам фибробетона. Несмотря на это, панель весит всего 65 килограммов, а значит построить такой дом под силу двум рабочим.
Дома из бескаркасных композитных панелей способны выдерживать многие катаклизмы: землетрясения, наводнения, сильные морозы. Монтировать их можно на любой почве и фундаменте.
Новые рабочие местаОборудование для производства инновационного строительного материала изготовлено по эксклюзивным чертежам и существует в единственном экземпляре. Технология запатентована. Пока идет ее обкатка, на линии трудятся 12 человек. При полной загрузке количество рабочих мест увеличится вдвое.
Первые дома из белорусских бескаркасных панелей уже построены - это заказы частных покупателей из России. После получения технического свидетельства круг потребителей станет шире. Из лепельского «конструктора» можно будет собирать общественные здания: детские сады, школы, магазины.
Отходы - в доходыВ руках доцента кафедры экологии и химических технологий Витебского технологического университета Александра Гречаникова кирпич не обычный, а инновационный. В его составе отходы. После химической очистки воды на ТЭЦ остается агрессивный осадок. Витебские ученые придумали добавлять его в состав керамической массы, необходимой для производства кирпича. С одной стороны, решили экологическую проблему утилизации отходов, с другой - снизили себестоимость продукции.
Текстильные волокна вместо металлаТехнология запатентована и внедрена на Обольском керамическом заводе. В университете уверены: производственников обязательно заинтересует еще одна разработка. Оказывается, измельченные искусственные текстильные волокна, добавленные в бетон, армируют его подобно металлу.
Попробовали добавлять искусственные текстильные волокна и в асфальтобетон - под воздействием влаги он перестал набухать, а значит, в процессе эксплуатации не будут образовываться трещины. Нехватки вторсырья не ожидается. Ежегодно один только Витебский ковровый комбинат решает проблему утилизации 400 тонн текстильных отходов.
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Прочный дом из легких панелей и бетон, укрепленный текстильными отходами. Все это инновации в строительной отрасли. Витебские ученые предложили серию разработок...
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