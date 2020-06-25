«Устные договоренности достигнуты». Кто все-таки будет достраивать ЖК «Вяселка» под Минском?

Год назад мы делали репортаж из этого ЖК. Тогда у застройщика все было отлично: яркие дома строились, дольщики платили деньги, чтобы купить недорогую квартиру . Напомним, что средняя стоимость «квадрата» в этом ЖК была около $600.

Однако уже в начале осени 2019 года появились слухи о том, что «МайКлассКом» больше не будет здесь строить. Мы решили проверить поступившую информацию и отправили официальный запрос в Минский районный исполнительный комитет. В ответе сказано , что решается вопрос о дальнейшем продолжении строительства.

По информации, содержащейся в официальном ответе, Минский райисполком проводит разработку генерального плана а.г. Прилуки, которым будет определена плотность жилой застройки. Исполнитель — УП «Белниипградостроительства», срок реализации по договору — 31 декабря 2020 года.

При этом, согласно разработанному ранее ПДП и заключенному инвестиционному договору от 17.06.2011 г., заказчиком ООО «МайКлассКом» осуществляется строительство ЖК «Вяселка».