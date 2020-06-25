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«Устные договоренности достигнуты». Кто все-таки будет достраивать ЖК «Вяселка» под Минском?
25.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце осени 2019 года стало известно, что Минский областной исполнительный комитета своим решением от 15 июля 2019 года № 518 расторг инвестдоговор с ООО „МайКлассКом“, который возводил ЖК «Вяселка», в одностороннем порядке. Журналист Realt.by узнал, кто, скорее всего, будет достраивать этот жилой комплекс в Прилуках.
«По причине неисполнения инвестором своих обязательств». Что говорит исполком
ЖК «Вяселка» расположен в агрогородке Прилуки Минского района. Если ехать через Сеницу, то расстояние от МКАД составит около 8 км. Застройщик комплекса — компания «МайКлассКом». Планировалось, что на участке в 37 га будет построено 36 жилых домов на 8000 человек. Также генеральный план включал два детских садика, одну школу, большой торговый центр, банк, амбулаторию, кафе.
Год назад мы
Однако уже в начале осени 2019 года появились слухи о том, что «МайКлассКом» больше не будет здесь строить. Мы решили проверить поступившую информацию и отправили официальный запрос в Минский районный исполнительный комитет.
По информации, содержащейся в официальном ответе, Минский райисполком проводит разработку генерального плана а.г. Прилуки, которым будет определена плотность жилой застройки. Исполнитель — УП «Белниипградостроительства», срок реализации по договору — 31 декабря 2020 года.
При этом, согласно разработанному ранее ПДП и заключенному инвестиционному договору от 17.06.2011 г., заказчиком ООО «МайКлассКом» осуществляется строительство ЖК «Вяселка».
Согласно проекту, предусматривается строительство 17 многоквартирных жилых домов, из которых «14 введено в эксплуатацию, 1 дом на консервации и 1 дом — строительство не начиналось». Также инвестдоговор предусматривал строительство одного детского сада (введен в эксплуатацию), амбулатории (сейчас в процессе строительства) и канализационного коллектора (выполнен в полном объеме и введен в эксплуатацию).
«Решением Минского областного исполнительного комитета от 15 июля 2019 года №518 соответствующий инвестдоговор с ООО „МайКлассКом“ расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения инвестором своих обязательств, в связи с чем в настоящее время решается вопрос о дальнейшем продолжении строительства».
«Вопрос решается, а дом не строится». Что говорят дольщики
К нам в редакцию написал один из дольщиков ЖК «Вяселка». Мужчина вложился в квартиру в доме, который сейчас находится на консервации:
«Добрый день! Речь идет о доме 18 в г.п. Прилуки, Минский район. По решению облисполкома дом не строится с июля 2019 года. Дольщики неоднократно писали письма в Администрацию Президента и на имя губернатора Минской области с просьбой разрешить застройщику выполнить свои обязательства перед гражданами, оплатившими полную или частичную стоимость квартир. Присутствовали на личном приеме граждан с Невмержицким С.П. (заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Невмержицкий – прим. ред.) и Турчиным А.Г. (губернатор Минской области Александр Турчин – прим. ред.) Дом в июне должен был введен в эксплуатацию, а вопрос на сегодня облисполкомом так и не решен. Дольщики всегда получают ответ: вопрос решается, а дом не строится, перекрытие после пятого этажа приходит в негодность. Как вариант, область рассматривает вопрос о замене застройщика, но дольщиков это не устраивает по нескольким причинам: 1) будет удорожание стоимости квартиры, 2) и поскольку квартиры куплены через жилищные облигации, то тем , кто при этом брал кредит, кредитные линии будут закрыты и нужно будет повторно брать кредит, это в настоящий момент невозможно - значит, люди теряют квартиры!»
«Устные договоренности достигнуты». Что говорит застройщик
Ситуацию прокомментировал управляющий компании, которая начинала возведения жилого комплекса, - ООО «МайКлассКом» Вадим Чечин.
- Мы завершили процедуру переговоров с местной властью по подписанию договора на завершение строительства жилого комплекса «Вяселка». Устные договоренности достигнуты. Сейчас будем приступать к процедуре подписания договора. Готовность достроить начатое есть с одной и с другой стороны. Это касается 18-го дома, амбулатории и отделения связи, - пояснил Вадим Чечин. – Нам выделили земельный участок для завершения строительства на основании декрета президента №10, по завершению строительства после расторжения инвестдоговора. По срокам пока сориентировать не могу. Все зависит от того, как быстро пройдет подписание договора. По реализации остального плана застройки «Вяселки» тоже пока ничего не могу сказать.
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В конце осени 2019 года стало известно, что Минский областной исполнительный комитета своим решением от 15 июля 2019 года № 518 расторг инвестдоговор с ООО...
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