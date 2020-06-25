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Курсы валют на 25 июня

25.06.2020 17:17 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рубль снизился к доллару. Курс на сегодня – 2 рубля 37 копеек. По отношению к евро нацвалюта немного потеряла позиции. В итоге – 2 рубля 68 копеек. Российский рубль незначительно подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рубль снизился к доллару. Курс на сегодня – 2 рубля 37 копеек. По отношению к евро нацвалюта немного потеряла позиции. В итоге – 2 рубля 68 копеек. Российский рубль...
 
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