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Курсы валют на 25 июня
25.06.2020 17:17 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРубль снизился к доллару. Курс на сегодня – 2 рубля 37 копеек. По отношению к евро нацвалюта немного потеряла позиции. В итоге – 2 рубля 68 копеек. Российский рубль незначительно подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.
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Рубль снизился к доллару. Курс на сегодня – 2 рубля 37 копеек. По отношению к евро нацвалюта немного потеряла позиции. В итоге – 2 рубля 68 копеек. Российский рубль...
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