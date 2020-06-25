В 3 километрах от Минска продают участок за $ 10 тыс. Обзор 4-х неплохих дачных участков, которые выставили на аукцион

Садовое товарищество «Спутник п. Сосны» находится на самой границе Минска, недалеко от микрорайона Шабаны. Дачный поселок окружен лесополосой, в товариществе есть все необходимые коммуникации: электричество, газ и вода. Улицы асфальтированы.

Вакантный участок размещен на окраине, у леса. Площадка ровная, удобная для строительства, на сегодня заросшая травой, кустарником и молодыми деревьями. Рядом – добротные дачные дома. Из любопытного – от участка до Минска всего несколько метров, граница города проходит по периметру садового товарищества. Торги за участок начнутся с 12,7 тыс. рублей.