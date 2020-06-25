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В 3 километрах от Минска продают участок за $ 10 тыс. Обзор 4-х неплохих дачных участков, которые выставили на аукцион
25.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Всеучасткинакарте
Садовое товарищество «Спутник п. Сосны» находится на самой границе Минска, недалеко от микрорайона Шабаны. Дачный поселок окружен лесополосой, в товариществе есть все необходимые коммуникации: электричество, газ и вода. Улицы асфальтированы.
Вакантный участок размещен на окраине, у леса. Площадка ровная, удобная для строительства, на сегодня заросшая травой, кустарником и молодыми деревьями. Рядом – добротные дачные дома. Из любопытного – от участка до Минска всего несколько метров, граница города проходит по периметру садового товарищества. Торги за участок начнутся с 12,7 тыс. рублей.
24 июля интересный участок разыграют в садовом товариществе «Заценьский Родник». Скорее всего, данный лот вызовет ажиотаж на аукционе. Дачный поселок имеет хорошее расположение: до МКАД всего 3 километра, до Заславского водохранилище – 2,5. К садовому товариществу ведет асфальтированная дорога, есть электричество. Площадка хоть и небольшая (6 соток), но ровная и удобная для строительства дома. Выделен участок на самом въезде в поселок, от дороги отделен небольшой лесополосой. Вокруг неплохие дома и коттеджи, ближайший сосед строится. Предупреждаем, что земельный надел находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0291 га.
Садовое товарищество «Ивушка» создавалось для работников ОАО «МАПИД». Дачный поселок находится в 9 километрах от МКАД. В товариществе есть вода и электричество - газ, вода и электричество. Площадь вакантного участка – 6 соток, стартовая цена – 11 тыс. рублей. Сегодня площадка выглядит как заброшенный пустырь, кто-то даже сгрузил на территорию строительный мусор. Предупреждаем покупателей, что по участку проходит граница охранной зоны линии электропередач, площадь охранной зоны – 0,0105 га.
Участок №5 в садовом товариществе «Полевой-2» — самый дорогой лот предстоящего аукциона. Торги за данный земельный надел начнутся с 29 тыс. рублей. Кроме того, победитель должен будет возместить товариществу 18 347 рублей на инженерию (затраты на газ не включены). Отметим, что участок выставляется на торги не в первый раз.
Однако присмотреться к участку все же стоит. Находится садовое товарищество возле Заславля и набережной Минского моря, до МКАД отсюда – 18 километров по асфальтированной дороге. В дачном поселке есть все необходимые коммуникации, а нестандартно большая нарезка участков позволяет собственникам строить достаточно большие дома. Именно поэтому садовое товарищество «Полевой-2» больше напоминает престижную деревню под Минском, чем дачный поселок. Большинство домов здесь новые, многие соседи еще строятся. Площадь вакантного участка – 13,71 сотки, находится земельный надел вблизи дороги Н9031, на въезде в садовое товарищество.
Площадь участка — 13,71 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 29 000;
Координаты участка: 54°00'17.7"N 27°20'44.4"E;
Расстояние до МКАД: 18 км.
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В 3 километрах от Минска продают участок за $ 10 тыс. Обзор 4-х неплохих дачных участков, которые выставили на аукцион
24 июля с аукциона разыграют 43 земельных участка в садовых товариществах под Минском. Больше всего их выделено в дачных поселках «Наш родник плюс» и «Ручеек», но о...
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