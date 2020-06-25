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Банки ЕАЭС будут обмениваться сведениями о заемщике
25.06.2020 17:17 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ ЕАЭС будут обмениваться сведениями из кредитных историй. Проект соглашения одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии. Цель законодателей – создать равные условия для резидентов союза при обращении за кредитами, а банкам помочь грамотнее оценить риски кредитования. Заемщики смогут запрашивать личный кредитный отчет в банке любой страны союза. Совет Евразийской экономической комиссии должен дать документу зеленый свет, а каждая страна ЕАЭС – подписать.
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В ЕАЭС будут обмениваться сведениями из кредитных историй. Проект соглашения одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии. Цель законодателей – создать...
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