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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банки ЕАЭС будут обмениваться сведениями о заемщике В ЕАЭС будут обмениваться сведениями из кредитных историй. Проект соглашения одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии. Цель законодателей – создать...

В ЕАЭС будут обмениваться сведениями из кредитных историй. Проект соглашения одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии. Цель законодателей – создать равные условия для резидентов союза при обращении за кредитами, а банкам помочь грамотнее оценить риски кредитования. Заемщики смогут запрашивать личный кредитный отчет в банке любой страны союза. Совет Евразийской экономической комиссии должен дать документу зеленый свет, а каждая страна ЕАЭС – подписать.