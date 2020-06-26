7 трендов в дизайне интерьера. Эксперт рассказала, какой ремонт популярен в 2020 году

1. Удобное рабочее место

– Тренды 2020 года выделить сложно, потому что мы живем в нестандартное время: фокус общества сконцентрирован на глобальных проблемах, а мировые выставки и показы новинок дизайна отменены. Кроме того, в дизайне интерьера ничего не сменяется сразу, присутствует некоторая инертность. Мы делаем ремонт надолго в надежде, что он будет актуален и через год, и через 5 лет, поэтому некоторые веяния, которые начали появляться в дизайне интерьера в 2019 году, имеют популярность и в 2020-м.

Если говорить о новом, то в 2020 году нельзя не сказать про дизайн рабочего места в жилом пространстве. Удаленная работа и самоизоляция вынудили нас проводить намного больше времени в своих квартирах. При общении с заказчиками и коллегами видно, что этот вопрос как никогда важен. К его реализации люди подходят по-разному: кто-то утепляет балкон, оборудовав там условный кабинет; кто-то выделяет зону в одной из жилых комнат. Конечно, рабочий стол имел место и раньше в наших квартирах, однако в 2020 году этот вопрос стал как никогда актуален. Сегодня, когда за домашним рабочим столом мы проводим целый день, важно, чтобы это место было эргономичным, удобным и комфортным.

2. Стильные вещи стали доступны

– Еще некоторое время назад создать стильный интерьер стоило огромных денег, да и найти красивые аксессуары, акцентную мебель или качественные отделочные материалы в Беларуси в принципе было непросто. Сегодня, что меня радует, все это стало для нас более доступно. Белорусские производители выпускают аналоги дорогих интерьерных решений по демократичным ценам. Это касается практически всего: мебель, отделочные материалы и элементы декора. Широкий выбор и низкие цены позволяют воплощать в интерьерах самые интересные решения.