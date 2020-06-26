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7 трендов в дизайне интерьера. Эксперт рассказала, какой ремонт популярен в 2020 году
26.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В этом году для большинства из нас дом перестал быть местом для сна. Удаленная работа и самоизоляция заставили людей по всему миру взглянуть на свои квартиры иначе. Стало очевидно – жилое пространство должно быть комфортным, эргономичным, удобным и красивым, ведь ты можешь «застрять» в нем надолго. Ценности пересматриваются, а тренды сменяются. Интерьерный дизайнер
1. Удобное рабочее место
– Тренды 2020 года выделить сложно, потому что мы живем в нестандартное время: фокус общества сконцентрирован на глобальных проблемах, а мировые выставки и показы новинок дизайна отменены. Кроме того, в дизайне интерьера ничего не сменяется сразу, присутствует некоторая инертность. Мы делаем ремонт надолго в надежде, что он будет актуален и через год, и через 5 лет, поэтому некоторые веяния, которые начали появляться в дизайне интерьера в 2019 году, имеют популярность и в 2020-м.
Если говорить о новом, то в 2020 году нельзя не сказать про дизайн рабочего места в жилом пространстве. Удаленная работа и самоизоляция вынудили нас проводить намного больше времени в своих квартирах. При общении с заказчиками и коллегами видно, что этот вопрос как никогда важен. К его реализации люди подходят по-разному: кто-то утепляет балкон, оборудовав там условный кабинет; кто-то выделяет зону в одной из жилых комнат. Конечно, рабочий стол имел место и раньше в наших квартирах, однако в 2020 году этот вопрос стал как никогда актуален. Сегодня, когда за домашним рабочим столом мы проводим целый день, важно, чтобы это место было эргономичным, удобным и комфортным.
2. Стильные вещи стали доступны
– Еще некоторое время назад создать стильный интерьер стоило огромных денег, да и найти красивые аксессуары, акцентную мебель или качественные отделочные материалы в Беларуси в принципе было непросто. Сегодня, что меня радует, все это стало для нас более доступно. Белорусские производители выпускают аналоги дорогих интерьерных решений по демократичным ценам. Это касается практически всего: мебель, отделочные материалы и элементы декора. Широкий выбор и низкие цены позволяют воплощать в интерьерах самые интересные решения.
3.Интеллектуальные системы за 22 рубля в месяц
– Продолжая тему доступности, отмечу интеллектуальные системы для дома, которые долгое время до 2020 года были по карману лишь очень обеспеченным белорусам. Тогда установить в квартиру систему «Умный дом» стоило нескольких тысяч долларов, уже сегодня
Система «Умный дом» позволяет создать в квартире или доме максимально удобные условия для жизни: по голосовой команде или через приложение включить телевизор, вентилятор или кофеварку, подогреть воду в бойлере и установить оптимальный температурный режим в помещении к вашему возвращению домой. Практически всеми процессами можно управлять дистанционно со своего смартфона в специальном приложении. Датчики реагируют на движение, открытие дверей или окон, задымление или затопление, позволяют регулировать температуру и влажность в помещении. Видеонаблюдение поможет контролировать ситуацию, когда вас нет дома. Все больше людей стремятся к такому комфорту, и на сегодня система «Умный дом» - уже реальный тренд на рынке.
– Помимо доступности и широкого набора функций, меня как дизайнера радует внешний вид и удобное использование интеллектуальных систем. Все датчики крепятся на специальный клеевой слой, поэтому установка системы не предполагает никакого монтажа или каких-то серьезных перестановок в квартире, она возможна на любом этапе ремонта. Сами датчики выглядят стильно, поэтому впишутся в любой интерьер. Из минусов – пока датчики, в основном, доступны в белом цвете, надеюсь, в скором времени цветовая линейка будет расширена и все модели появятся еще и в черном исполнении.
4.Тканевый потолок и трековые светильники на шинопроводе
– Следующий тренд касается решений для потолков. Здесь мне хочется выделить несколько новинок. Первая – тканевые натяжные потолки. Их преимущество в быстрой установке, большом ассортименте цветовых и фактурных решений, а также отсутствии профиля в стыке потолка к стене, некоторые модели и вовсе не доходят до стены. В интерьере это смотрится очень интересно и дорого. При этом тканевые потолки «съедают» столько же пространства, сколько и натяжные потолки из пленки ПВХ. Что касается цены, то они обойдутся дороже обычных натяжных, но дешевле выравнивания гипсокартоном с последующей покраской.
– Следующая новинка для потолков – трековые светильники на шинопроводе. К слову, их также можно использовать для тканевых натяжных потолков. Суть такая: за потолочным пространством к бетонному потолку крепится брус, и уже на него устанавливаются шинопровод и трековые светильники. В некоторой степени это отголосок стиля лофт. Треки позволяют грамотно зонировать пространство и создавать в квартире особое настроение.
– Еще одно преимущество треков – отсутствие необходимости делать вывод под каждый светильник. Шинопровод является электропередающим, и при установке достаточно одного вывода, чтобы условные 10 светильников от него питались. Сейчас люди стараются лишние деньги не тратить, а экономия на этапе электрики – плюс для бюджета ремонта. Трековые светильники также можно подключать к
Здесь же упомяну светодиодные линии. Такое решение часто используется для навесных потолков. Оно позволяет играть со светом и цветом в квартире. Расположить линии на потолке можно любым образом, создавая дополнительную геометрию.
Резюмируя вышесказанное – сейчас наблюдается тенденция отказа от классических люстр в пользу объединения потолочного полотна и освещения в единую систему. Большинство заказчиков интересуются именно такими решениями.
5.Тайные двери
– Следующий супер-тренд – это двери под покраску. Я считаю, что это огромное достижение для дизайна интерьера. Есть несколько белорусских производителей, у которых уже можно заказать такие двери по более-менее приемлемым ценам. Чаще всего их красят в акцентный цвет или цвет стен прямо на заводе производителя. Такое решение выглядит необычно и стильно. Некоторые модели идут совсем без наличников и едва ли заметны на стене. В таком же исполнении можно сделать даже входную дверь, изнутри она будет выглядеть, как межкомнатная.
– Если в целом говорить про цвет и новые решения, то в 2020 году интерьеры становятся все ярче. Люди смелее используют темные или яркие оттенки, интересные принты, несвойственные отделочные материалы. Так, к примеру, из новинок можно выделить керамогранитные плиты. Нарезка плит: 1 x 3 м, толщина – 3 мм. Это универсальный материал, который можно использовать как для отделки стен, так и для отделки фасадов. При желании из него можно сделать даже мойку.
6.Черные смесители и круглые розетки
– В своей работе я стараюсь использовать продукцию белорусских производителей и рада тому, что сегодня покупатели имеют большой выбор. К примеру, тот же полотенцесушитель можно покрасить в любой цвет из палитры производителя прямо на заводе. Это очень удобно и серьезно расширяет возможности дизайна. Из трендовых цветов я выделяю черный: фурнитура, краны, смесители, ручки, розетки все чаще используются в черном оттенке. В сочетании с однотонной яркой поверхностью это смотрится ярко и свежо. К слову, если говорить про розетки, то сегодня можно играть не только с цветом, но и формой. Так, к примеру, в продаже уже есть округлые розетки и выключатели. Кроме того, возвращаясь к теме «Умного дома» - А1 вместе со стратегическим технологическим партнером PerenioIoT в линейке интеллектуальных устройств предлагают также «умные» розетки в белом и черном цветах. Они стильно выглядят, олицетворяя стиль хай-тек и вписываясь в любой интерьер благодаря своему минималистичному дизайну.
7.Цветные кухни
– Еще один тренд, который я очень люблю – это цветные кухни. Сегодня это достаточно популярно. Чаще всего дизайн ограничен двумя контрастными цветами или несколькими близкими оттенками. Здорово, когда собственник предполагает наличие встраиваемой техники, это дает дизайнеру больше возможностей для творчества, так как вписать обычный холодильник в интерьер достаточно проблематично. Если перед вами стоит такая задача, то лучше сделать его акцентным, чем пытаться спрятать.
– Подводя итог, отмечу, что в 2020 году человеку хочется комфорта, спокойствия и эстетики. Сегодня как никогда много времени мы проводим дома, поэтому интерьеры стремятся быть удобными не только для отдыха, но и работы. Дистанционное управление квартирой, различные сценарии освещения для разных жизненных ситуаций, продуманные планировки, многофункциональные вещи – все это актуально в 2020 году, и с каждым годом будет все более востребовано.
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В этом году для большинства из нас дом перестал быть местом для сна. Удаленная работа и самоизоляция заставили людей по всему миру взглянуть на свои квартиры иначе....
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