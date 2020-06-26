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Инвестиции в ИТ-стартапы и альтернатива классическому кредитованию. Зачем крупный банк пошел в венчур

26.06.2020 10:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый участник холдинга Банка БелВЭБ — общество с ограниченной ответственностью «ВедыВенчур» — зарегистрировано Мингорисполкомом 18 июня 2020 года. Компания займется венчурным финансированием.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Интегрируя в экосистему банка направление венчурного финансирования, мы стремимся создать новую платформу поддержки предпринимательского движения при реализации высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере финтеха. Сегодня мы видим потребность технологичных сегментов бизнес-сообщества (преимущество в сфере IT) в новых формах финансовой поддержки, так как классические программы кредитования подходят не для всех случаев», — отметил первый заместитель председателя правления банка Тарас Надольный.

Среди приоритетных задач компании на ближайшее время Надольный назвал формирование инфраструктуры поддержки цифровой сферы, содействие и помощь стартап-инициативам, участие в создании в стране благоприятной среды и условий для развития высокотехнологичных компаний с использованием инструментов венчурного финансирования

Под продуктами в банке в первую очередь имеют в виду создание классического инструмента венчурного финансирование, когда венчурная компания вкладывает деньги в высокотехнологичные проекты на ранних стадиях в обмен на часть доли в проекте.

«При этом, оставаясь пассивным инвестором, задача венчурной компании — помогать росту компаний через доступ к сети клиентов банка, а также интеграцию ряда технологических проектов в экосистему банка. Сейчас мы проводим несколько пилотных интеграций с финтех- и марктех-проектами. Надо понимать, что у банка, как и у большинства корпораций в мире, нет стратегии и культуры работы со стартапами — в том числе эту задачу по формированию стратегии работы со стартапами и призвана решать наша дочерняя венчурная компания», — рассказали в банке.

Кроме того, БелВЭБ активно прорабатывает инструменты финансирования, альтернативные классическому кредитованию. «В мире уже давно легко и быстро финансируется оборотка ИТ-компаний под залог интеллектуальных прав либо долей в компании — для Беларуси такие прецеденты скорее исключение, чем правило. Мы планируем работать в том числе и в данном направлении», — сообщили в банке.

ООО «ВедыВенчур» является дочерней организацией участника банковского холдинга ООО «ВЭБ Технологии» с долей участия ООО «ВЭБ Технологии» в уставном фонде ООО «ВедыВенчур» в размере 100%.

 
 
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Под продуктами в банке в первую очередь имеют в виду создание классического инструмента венчурного финансирование, когда венчурная компания вкладывает деньги в...
 
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