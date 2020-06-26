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Почему самоликвидировались три крупных оператора экспресс-доставки?

26.06.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последние годы спрос на экспресс-доставку, соответствующие сервисы для интернет-торговли существенно вырос. Неудивительно, что рынок наполнялся игроками. Однако все ли так радужно в этой сфере, если за прошедший год самоликвидировались 3 крупных оператора.


В отличие от России и Украины, в Беларуси долгое время сохранялось доминирование государственного почтового оператора «Белпочта», выполняющего и большое количество социальных функций.

В начале 2015 года компания «Наша почта» стала первым частным почтовым оператором в Беларуси, получив лицензию на осуществление деятельности в области связи. Компания открыла более 25 отделений по всей Беларуси. Но в августе 2018 года «Наша почта» приостановила свою деятельность. Вскоре появилась информация, что планируется перезапуск работы оператора в франчайзинговой системе. Однако этого так и не случилось.

В октябре 2019 года Экономический суд Минска возбудил в отношении «Нашей почты» дело об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыл конкурсное производство. На тот момент сумма кредиторской задолженности, которая была заявлена ликвидатору, составляла 860,8 тысяч рублей. Имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов, у компании не имелось, говорится в материалах дела. В феврале 2020 года суд постановил ликвидировать компанию в течение шести месяцев.

«КурьерБай» также появился в 2015 году и начал предлагать доставку по Минску и Беларуси. В ноябре 2017 году оператор, основателями которого называли Юрия Синельникова и Василия Крупского, получил возможность работать с наложенным платежом. Многие небольшие интернет-магазины пользовались услугами этого оператора. В ноябре 2019 года компания прекратила деятельность.

1 июня 2020 года Экономический суд Минска открыл в отношении «КурьерБай» конкурсное производство. В реестр требований кредиторов внесена сумма в 375,5 тысяч рублей. Судебное разбирательство по делу состоится 15 сентября.

По словам участников рынка, недавние проверки силовиков по поводу функционирования ряда интернет-магазинов связаны как раз с деятельностью «КурьерБай».

5 лет назад на рынке появился и «ГлоБел24», которого создали бизнесмены, стоявшие у истоков запуска сети магазинов «ОМА». На начало 2020 года «ГлоБел24» имел сеть из 52 отделений в 45 городах и предлагал экспресс-доставку по Минску и Беларуси. В компании работало около 100 человек.

В марте 2020 года «ГлоБел24» объявил о приостановке курьерской деятельности в связи «с финансовыми трудностями», а клиенты получили уведомления о расторжении договоров на оказание услуг (почтовой связи, курьерских услуг, услуг транспортной экспедиции, перевозки) в одностороннем порядке.

Какая ситуация на рынке?

Несмотря на закрытие трех известных операторов, рынок экспресс-доставки в Беларуси является довольно конкурентным. Как отмечается в отчете «Рынок экспресс-доставки и курьерских служб в Республике Беларусь 2020», по состоянию на 3 июня в Беларуси осуществляют деятельность 44 службы экспресс-доставки. Из них специализируются на международной экспресс-доставке — 17 операторов, доставку по Минску и Беларуси осуществляют — 15 операторов, 12 компаний работают как с международной доставкой, так и с доставкой по Беларуси.

Можно выделить таких белорусских игроков, как «Белпочта», «Европочта», «Доставыч», Autolight Express, международных операторов DPD, Fedex/TNT, М&М Express, российские компании Pony Express, СДЭК, «Главдоставка», ТАТ, Энергия, GTD и др.

Как отмечают эксперты infotrans, экспресс-доставка — это сам по себе низкомаржинальный бизнес. Прибыльным он будет только при высокой степени консолидации грузов, когда есть пул клиентов и он позволяет эффективно загружать транспорт по направлениям.

В большинстве своем службы экспресс-доставки создаются как обслуживающие предприятия основного бизнеса, например, «Европочта» (основана владельцами сети «Евроторг»), «Доставыч» (интернет-магазин 24shop.by), «Логистон» (доставка канцтоваров «Смартон»), «Росчерк» (дистрибуция печатной продукции) и др. В этом случае у экспресс-доставки больше шансов выжить, есть постоянный грузопоток ключевого клиента.

Ряд операторов созданы в Беларуси российскими службами экспресс-доставки. Дело в том, что поток посылок из России в Беларусь намного больший, чем наоборот. Российским компаниям необходимо в Беларуси иметь пункты выдачи. В этом случае у операторов тоже есть подушка безопасности.

Но, как показала практика, высокая конкуренция подталкивает операторов бороться за клиента путем установления заниженных тарифов (демпинга) на услуги. Эксперты также указывают на неэффективный менеджмент и низкий сервис ряда операторов. Все это в комплексе приводит к недополучению прибыли и даже банкротству, отмечается в отчете.

 
Теги: Минск
 
 
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В последние годы спрос на экспресс-доставку, соответствующие сервисы для интернет-торговли существенно вырос. Неудивительно, что рынок наполнялся игроками....
 
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