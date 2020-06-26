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Почему самоликвидировались три крупных оператора экспресс-доставки?
26.06.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последние годы спрос на экспресс-доставку, соответствующие сервисы для интернет-торговли существенно вырос. Неудивительно, что рынок наполнялся игроками. Однако все ли так радужно в этой сфере, если за прошедший год самоликвидировались 3 крупных оператора.
В отличие от России и Украины, в Беларуси долгое время сохранялось доминирование государственного почтового оператора «Белпочта», выполняющего и большое количество социальных функций.
В начале 2015 года компания «Наша почта» стала первым частным почтовым оператором в Беларуси, получив лицензию на осуществление деятельности в области связи. Компания открыла более 25 отделений по всей Беларуси. Но в августе 2018 года «Наша почта» приостановила свою деятельность. Вскоре появилась информация, что планируется перезапуск работы оператора в франчайзинговой системе. Однако этого так и не случилось.
В октябре 2019 года Экономический суд Минска
«КурьерБай» также появился в 2015 году и начал предлагать доставку по Минску и Беларуси. В ноябре 2017 году оператор, основателями которого называли Юрия Синельникова и Василия Крупского, получил возможность работать с наложенным платежом. Многие небольшие интернет-магазины пользовались услугами этого оператора. В ноябре 2019 года компания прекратила деятельность.
1 июня 2020 года Экономический суд Минска
По словам участников рынка, недавние
5 лет назад на рынке появился и «ГлоБел24», которого создали бизнесмены, стоявшие у истоков запуска сети магазинов «ОМА». На начало 2020 года «ГлоБел24» имел сеть из 52 отделений в 45 городах и предлагал экспресс-доставку по Минску и Беларуси. В компании работало около 100 человек.
В марте 2020 года «ГлоБел24»
Какая ситуация на рынке?
Несмотря на закрытие трех известных операторов, рынок экспресс-доставки в Беларуси является довольно конкурентным. Как отмечается в
Можно выделить таких белорусских игроков, как «Белпочта», «Европочта», «Доставыч», Autolight Express, международных операторов DPD, Fedex/TNT, М&М Express, российские компании Pony Express, СДЭК, «Главдоставка», ТАТ, Энергия, GTD и др.
Как отмечают эксперты
В большинстве своем службы экспресс-доставки создаются как обслуживающие предприятия основного бизнеса, например, «Европочта» (основана владельцами сети «Евроторг»), «Доставыч» (интернет-магазин 24shop.by), «Логистон» (доставка канцтоваров «Смартон»), «Росчерк» (дистрибуция печатной продукции) и др. В этом случае у экспресс-доставки больше шансов выжить, есть постоянный грузопоток ключевого клиента.
Ряд операторов созданы в Беларуси российскими службами экспресс-доставки. Дело в том, что поток посылок из России в Беларусь намного больший, чем наоборот. Российским компаниям необходимо в Беларуси иметь пункты выдачи. В этом случае у операторов тоже есть подушка безопасности.
Но, как показала практика, высокая конкуренция подталкивает операторов бороться за клиента путем установления заниженных тарифов (демпинга) на услуги. Эксперты также указывают на неэффективный менеджмент и низкий сервис ряда операторов. Все это в комплексе приводит к недополучению прибыли и даже банкротству, отмечается в отчете.
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В последние годы спрос на экспресс-доставку, соответствующие сервисы для интернет-торговли существенно вырос. Неудивительно, что рынок наполнялся игроками....
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