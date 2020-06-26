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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роман Головченко о МТЗ: Задача - фактически полностью сделать новый завод Полностью модернизировать Минский тракторный завод к 2030 году, работать над освоением новых рынков и привлекать больше инвесторов. Сегодня перспективы развития...

Полностью модернизировать Минский тракторный завод к 2030 году, работать над освоением новых рынков и привлекать больше инвесторов. Сегодня перспективы развития предприятия премьер-министр обсудил с генеральным директором МТЗ. Роман Головченко отметил - продукция должна быть качественной, отвечать запросам покупателей, а для этого необходимо провести полное техническое перевооружение предприятия.Сегодня Минский тракторный завод в десятке мировых производителей сельхозтехники. Продукция продается более чем в сотне стран. В этом году холдинг намерен собрать свыше 32 тысяч тракторов. Большую часть из них отправят на экспорт.