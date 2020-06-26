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Роман Головченко о МТЗ: Задача - фактически полностью сделать новый завод

26.06.2020 14:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Полностью модернизировать Минский тракторный завод к 2030 году, работать над освоением новых рынков и привлекать больше инвесторов. Сегодня перспективы развития предприятия премьер-министр обсудил с генеральным директором МТЗ. Роман Головченко отметил - продукция должна быть качественной, отвечать запросам покупателей, а для этого необходимо провести полное техническое перевооружение предприятия. 

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Задача стоит, чтобы фактически полностью сделать новый завод. Сложность еще в том, что сделать его не на пустом месте, как это было бы проще, но надо сохранить эту площадку. Надо интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия. Поэтому сейчас завод ведет очень напряженные переговоры с мировыми лидерами, поставщиками оборудования для того, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях".

Сегодня Минский тракторный завод в десятке мировых производителей сельхозтехники. Продукция продается более чем в сотне стран. В этом году холдинг намерен собрать свыше 32 тысяч тракторов. Большую часть из них отправят на экспорт.

 
 
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Полностью модернизировать Минский тракторный завод к 2030 году, работать над освоением новых рынков и привлекать больше инвесторов. Сегодня перспективы развития...
 
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