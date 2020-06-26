Лукашенко: возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад

Источник материала: Tut.by

Новый вариант конституции будет подгатовлен в ближайшие два года. Возвращение к Конституции образца 1994 года — это движение назад. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорск, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Лукашенко рассказал, что ему представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными.

— Конституция — основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора, — заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что «на месте им виднее».

— Что касается перераспределения полномочий наверху — президент, парламент, правительство, — это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои «альтернативщики», через приватизацию, реформы и так далее — это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны, — подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года — это движение назад, так как 1990-е годы были не лучшими в жизни страны.

— Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые «альтернативные» ни предлагали: «Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию». Может, кому-то хочется вернуть — пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад.