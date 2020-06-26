Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эластичная гидроизоляция TAIKOR как эффективное решение для ремонта лотковых кровель Кровли из железобетонных панелей лоткового сечения получили широкое распространение в СССР. Данная конструкция использовалась при строительстве зданий самого...

Кровли из железобетонных панелей лоткового сечения получили широкое распространение в СССР. Данная конструкция использовалась при строительстве зданий самого разного назначения. Они показали себя, как достаточно надежный тип устройства кровли, однако их ремонт чаще всего вызывает множество сложностей. Это связано с самой конструкцией, предполагающей большое количество железобетонных ребер, выступов, сложных конструкций примыканий. При устройстве гидроизоляции лотковых кровель часто допускаются ошибки как на этапе выбора материалов, так и в ходе монтажа. В итоге это ведет к увеличению сроков проведения работ, а сами отремонтированные кровли могут протекать, что требует все новых ремонтов.Одним из эффективных решений ремонта лотковых кровель является полимерное покрытие TAIKOR компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Этот современный продукт обеспечивает надежное бесшовное покрытие. Материал относится к категории строительной химии. В систему решений для лотковых кровель TAIKOR входит грунт TAIKOR Primer 210 и гидроизоляционный материал TAIKOR Elastic 300. После нанесения покрытия TAIKOR на поверхности образуется эластичная водонепроницаемая прочная пленка с высокой адгезией к основанию.При выполнении работ материалы TAIKOR зарекомендовали себя как надежные и удобные в применении. По результатам проделанной работы наша компания считает возможным рекомендовать эти материалы для устройства гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, отметил генеральный директор компании Реставрация СТК, осуществлявшей ремонт кровли многоквартирных домов в Красноярске, Алексей Шишкин.Применение системы полимерных покрытий TAIKOR помогло провести ремонт лотковых кровель, обеспечив герметичность кровельного покрытия. Для сурового сибирского региона это решение является инновационным. Оно успешно прошло проверку осенними дождями, ветрами и зимней стужей, о чем свидетельствуют положительные оценки профессиональных строителей, подчеркнул региональный руководитель ТН-Инжиниринг ТЕХНОНИКОЛЬ Олег Коледов.www.tn.ru