Суд не спешит признавать «Трайпл» банкротом

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минска запросил у «Трайпла» дополнительные документы для рассмотрения заявления компании об экономической несостоятельности (банкротстве). Данную информацию TUT.BY подтвердили в суде.



Фото: svaboda.org

В мае группа «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности.

26 июня суд начал рассматривать это заявление. Однако в итоге не было возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности компании. Суд затребовал дополнительные документы, баланс за первое полугодие.

Новое рассмотрение заявления назначили на 14 июля.

Общий размер кредиторской задолженности «Трайпла» может достигать 197,2 млн рублей, следовало из письма «Трайпла» в суд. Долги перед кредиторами у «Трайпла» на 30 апреля составляли 99,3 млн рублей. Основной кредитор — Белагропромбанк. Плюс к этому у «Трайпла» имеются обязательства по договорам поручительства. Ресурсы брались у Белагропромбанка, «Агролизинга» и «АСБ Лизинга» для создания магазинов «Простор», модернизации производства стройматериалов на «Березовском комбинате силикатных изделий» и «КварцМелПроме». В отношении этих структур уже начаты производства об экономической несостоятельности.

Активы группы «Трайпл», за счет которых можно погасить долг, составляют 157,8 млн рублей. Из них 43,5 млн рублей — это дебиторская задолженность, 42,9 млн — долгосрочные финансовые вложения, 44,2 млн — основные средства. При этом в письме «Трайпла» в суд высказываются сомнения, что эти средства удастся получить в полном объеме.

Сейчас основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов — ресторан «Золотой гребешок», ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и СПА-центр в Минске. Во всех этих компаниях работает 345 человек. В 2019 году чистый убыток «Трайпла» составил 2,3 млн рублей, что в 55 раз меньше, чем годом ранее.

Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного развода Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым.