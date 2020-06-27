Особенности применения профессиональных налоговых вычетов при исчислении подоходного налога индивидуальными предпринимателями

Источник материала: Полесская правда





Налоговое законодательство представляет индивидуальному предпринимателю право выбрать наиболее приемлемый для него режим налогообложения исходя из прогнозируемых им показателей доходов и расходов. В частности, если индивидуальный предприниматель решил выбрать общий порядок налогообложения, подразумевающий уплату подоходного налога, то он может учитывать свои расходы. Это значит, что при определении суммы, с которой уплачивается налог, он может вычесть затраченные им при осуществлении предпринимательской деятельности средства (на приобретение товаров, предназначенных для реализации, материалов, сырья и инструментов для производства, на оплату труда работников, амортизационные отчисления, расходы на социальные нужды и тому подобное).

Понесенные индивидуальным предпринимателем расходы, определяются им самостоятельно на основании подтверждающих документов (например, актов выполненных работ, накладных формы ТТН-, ТН-2 и других первичных учетных документов, содержащих определенные законодательством реквизиты).

Необходимо отметить, что порядок признания расходов, учитываемых при налогообложении, прямо зависит от принципа учета доходов от реализации. Так, индивидуальный предприниматель, учитывающий доходы от реализации по принципу оплаты, расходы, учитываемые при налогообложении, признает расходами после их фактической оплаты.

В то же время индивидуальный предприниматель, учитывающий доходы от реализации по принципу начисления, расходы учтет в том отчетном периоде, в котором получены соответствующие им доходы, независимо от даты проведения расчетов по ним. При этом расходы, которые невозможно соотнести с доходами определенного отчетного периода, учтет в составе расходов того отчетного периода, в котором они были произведены.

Вместо произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, индивидуальный предприниматель имеет право определять расходы в размере 20% общей суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от осуществления им этой деятельности. При определении налоговой базы подоходного налога такие расходы не могут учитываться одновременно с расходами, подтвержденными документально.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району