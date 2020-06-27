Ближайший к центру. На проспекте Жукова в Минске открылся строительный гипермаркет MILE — фото и цены

Традиционно в гипермаркете есть все необходимое для строительства и отделки: инструмент, материалы, предметы декора, сантехника. На многие позиции в честь открытия предусмотрены большие скидки. Так, до 5 июля наряду с ежемесячными акциями будут действовать скидки до 50% на более чем 15 тысяч товаров. Продукцию можно заказать с доставкой на дом.