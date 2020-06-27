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Ближайший к центру. На проспекте Жукова в Минске открылся строительный гипермаркет MILE — фото и цены
27.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
27 июня в ТЦ Outleto на проспекте Жукова открылся новый строительный гипермаркет MILE. Это первый магазин сети, расположенный рядом с центром города.
Гипермаркет открылся на нулевом этаже ТЦ Outleto на проспекте Жукова. Отметим, что другие магазины сети расположены вдоль МКАД. Это первый MILE, который находится недалеко от центра. В остальном новый гипермаркет стандартный и работает в привычном формате – простая раскладка, удобная навигация, демонстрационные экспозиции с идеями дизайна для квартиры, дома и сада. К магазину ведет удобный заезд, с парковки организован отдельный вход.
Традиционно в гипермаркете есть все необходимое для строительства и отделки: инструмент, материалы, предметы декора, сантехника. На многие позиции в честь открытия предусмотрены большие скидки. Так, до 5 июля наряду с ежемесячными акциями будут действовать скидки до 50% на более чем 15 тысяч товаров. Продукцию можно заказать с доставкой на дом.
Прямо на входе в зал представлено сезонное предложение – товары для отдыха на свежем воздухе, предметы обустройства загородных домов и участков: шезлонги, гамаки, садовая мебель, газонокосилки, мангалы и прочее. На многие позиции цены снижены. Так, купить гамак с деревянной планкой можно за 57,90 рубля; пляжный зонт – 27,90 рубля; мангал PALISAD– всего 4,90 рубля; садовый светильник на солнечной батарее – 5,90 рубля за штуку.
К слову, в MILEдействует специальное предложение для новоселов. Все, кто
Режим работы нового гипермаркета – с 8:00 до 22:00 без выходных.
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Ближайший к центру. На проспекте Жукова в Минске открылся строительный гипермаркет MILE — фото и цены
27 июня в ТЦ Outleto на проспекте Жукова открылся новый строительный гипермаркет MILE. Это первый магазин сети, расположенный рядом с центром города.
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