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Многие хозяйства Гродненской области приступили уже ко второму укосу

27.06.2020 16:21 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии продолжают заготовку кормов. Многие хозяйства Гродненской области приступили уже ко второму укосу. Задача - строго соблюдать агрономические технологии. За сезон необходимо заготовить достаточное количество высококачественной зеленой массы. Только так можно получить молоко класса экстра. Корм закладывают как в силосные траншеи, так и прессуют в полиэтиленовую пленку. О современных подходах аграриев к заготовке кормов Юрий Карнелович (видео).
 
 
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Аграрии продолжают заготовку кормов. Многие хозяйства Гродненской области приступили уже ко второму укосу. Задача - строго соблюдать агрономические технологии....
 
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