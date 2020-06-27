Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 июня 2020 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю не изменился и по-прежнему располагается на «круглой» отметке в 1400 $/м2. За последний месяц квартиры на вторичном рынке подешевели в среднем на 1.2%. Впервые за последние 5 недель отрицательная динамика цен была отмечена на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и составляет на данный момент 1317 $/м2.

Кстати, Александр Лукашенко объяснил , почему в Минске высокие цены на жилье: "квартиры скупают москвичи".

Вода

Вонючая вода из-под крана — одна из главных тем на этой неделе в Минске. С этой проблемой 24 июня столкнулись жители разных районов Минска. Сначала жаловались в Сухарево, потом в Малиновке и Каменной Горке. Потом «Минскводоканал» стал сообщать , что "вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам, но пить ее пока запрещено". О причинах появления ужасной воды, высказывались только предположения. Причины до сих пор неизвестны. Однако позже Минскводоканал объявил тендер на ремонт оборудования водопроводной станции, хотя и заявил, что это никак не связано с ЧП.

Выборы-2020

Хотя этап сбора подписей за выдвижение потенциальных кандидатов в кандидаты на пост главы государства завершен, мы продолжаем вас знакомить с возможными будущими президентами Беларуси. На этот раз интервью с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Беларуси, бывшим помощником президента Беларуси в сфере науки и технологий и экс-главой ПВТ Валерием Цепкало.

Строительство

Президент подписал указ о дополнительных условиях для работы застройщиков. Подробности здесь .