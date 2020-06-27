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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 июня 2020 года)
27.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Кстати, Александр Лукашенко
Вода
Вонючая вода из-под крана — одна из главных тем на этой неделе в Минске. С этой проблемой 24 июня
Выборы-2020
Хотя этап сбора подписей за выдвижение потенциальных кандидатов в кандидаты на пост главы государства завершен, мы продолжаем вас знакомить с возможными будущими президентами Беларуси. На этот раз
Строительство
Президент подписал указ о дополнительных условиях для работы застройщиков. Подробности
Дольщики домов в ЖК «Минск-Мир» борются за право создать товарищество собственников, чтобы управлять своими домами. Мы
В продаже
Стало известно,
Очередной аукцион по продаже квартир ОАО «МАПИД» на Космонавтов
Администрация Советского района Минска
Госконтроль
Мужчина собрал с желающих построиться в Боровлянах почти $200 тысяч. Ему
Земля
24 июля с аукциона разыграют 43 земельных участка в садовых товариществах под Минском. Больше всего их выделено в дачных поселках «Наш родник плюс» и «Ручеек», но о них мы расскажем позже.
Деньги
С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования
Зарубежная недвижимость
Коронакризис снизил деловую активность по всему миру. Но заболеваемость новым вирусом пошла на спад, и все страны начали активно восстанавливать экономику. Потихоньку открываются границы, люди начинают путешествовать. А те, кто давно думал о переезде в другую страну, снова стали искать варианты — частота запросов выросла после серьезного падения. Подробности —
Законодательство
На сайте «Удобный город»
Регионы
Синагогу в Слониме
За 5 месяцев в Могилеве
Пятиэтажное общежитие в Светлогорске
В Гродненской области
Дачи и частные дома
Необычный дом продается в д. Волова гора Лепельского района. Он расположен в окружении трех озер на участке общей площадью 25 соток. По словам владельца дома Ростислава, это здание «цепляет» своей органичностью, несмотря на 3 этажа.
Коммерческая недвижимость
Мы продолжаем рассказывать о том, как правильно оформить договор аренды коммерческих площадей. В предыдущий раз мы подробно разобрали все нюансы договора для владельца коммерческих помещений, а сегодня поговорим об арендаторе. Эксперты юридической фирмы Sorainen помогут разобраться: что нужно знать арендатору, чтобы не только выживать в непростое время кризиса, но и приумножать свою прибыль. Юрист Алеся Ходасевич
4 корпуса завода автоматических линий в Минске
На Telegram-канале Мингорисполкома опубликована информация о ситуации на рынке аренды в Минске. В ведомстве отмечают, что в апреле-мае оттока арендаторов в столице не наблюдалось: «Связано это, в том числе, с принятыми в городе мерами по поддержке бизнеса». По данным министерства, на текущий момент в Минске льготы и преференции
Россия
В Минской области
В 288 раз
Сразу два участка для строительства и обслуживания торговых центров
Риэлтерский бизнес
Павел Астапеня стал председателем Конфедерации агентств недвижимости и
В 2020 году рынком вторичного жилья правят покупатели. В связи с эпидемиологической и экономической ситуацией в стране предложение всерьез превысило спрос. Однако Мария Широчина уверена — ждать резкого падения не стоит, хороший момент для покупки уже настал: вариантов много, цены хорошие. Как вести торг и что делать, чтобы купить квартиру максимально выгодно —
Жилье и инфраструктура
На повторный аукцион
Более года назад жителям улиц Якуба Коласа, Калинина, Кузьмы Чорного и Чернышевского удалось то, что не удавалось большинству горожан. Они смогли отбиться от масштабного уплотнения. Напомним, тогда в микрорайоне, состоящем преимущественно из пятиэтажек, собирались возвести сразу 7 паркингов, жилую «высотку», досуговый центр и другие объекты. Правда, несмотря на то, что в результате активного противостояния проект был изменен, он до сих пор так и не утвержден. Мы встретились с активистами квартала, чтобы узнать,
Из Инвестпрограммы Минска
В августе в Минске
Дизайн и ремонт
В этом году для большинства из нас дом перестал быть местом для сна. Удаленная работа и самоизоляция заставили людей по всему миру взглянуть на свои квартиры иначе. Стало очевидно — жилое пространство должно быть комфортным, эргономичным, удобным и красивым, ведь ты можешь «застрять» в нем надолго. Ценности пересматриваются, а тренды сменяются. Интерьерный дизайнер Алина Кожемякина рассказала Realt.by,
Офтоп
Как продать долю в квартире, если бывший супруг или супруга не идет на уступки? Свою историю рассказал минчанин Евгений. Недавно он развелся с женой и хотел бы продать свою долю в общей собственности на квартиру. Покупатель имелся. Однако мужчина узнал, что преимущественным правом покупки его доли обладает бывшая супруга Марина и требуется ее отказ от сделки. Как поступить в такой ситуации,
Редакция Realt.by
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Интервью с Валерием Цепкало, секрет высоких цен на жилье и проблемы с водой в Минске. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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