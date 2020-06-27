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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 июня 2020 года)

27.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю не изменился и по-прежнему располагается на «круглой» отметке в 1400 $/м2. За последний месяц квартиры на вторичном рынке подешевели в среднем на 1.2%. Впервые за последние 5 недель отрицательная динамика цен была отмечена на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и составляет на данный момент 1317 $/м2.

Кстати, Александр Лукашенко объяснил, почему в Минске высокие цены на жилье: "квартиры скупают москвичи".

Вода

Вонючая вода из-под крана — одна из главных тем на этой неделе в Минске. С этой проблемой 24 июня столкнулись жители разных районов Минска. Сначала жаловались в Сухарево, потом в Малиновке и Каменной Горке. Потом «Минскводоканал» стал сообщать, что "вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам, но пить ее пока запрещено". О причинах появления ужасной воды, высказывались только предположения. Причины до сих пор неизвестны. Однако позже Минскводоканал объявил тендер на ремонт оборудования водопроводной станции, хотя и заявил, что это никак не связано с ЧП.

Выборы-2020

Хотя этап сбора подписей за выдвижение потенциальных кандидатов в кандидаты на пост главы государства завершен, мы продолжаем вас знакомить с возможными будущими президентами Беларуси. На этот раз интервью с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Беларуси, бывшим помощником президента Беларуси в сфере науки и технологий и экс-главой ПВТ Валерием Цепкало.

Строительство

Президент подписал указ о дополнительных условиях для работы застройщиков. Подробности здесь.

Дольщики домов в ЖК «Минск-Мир» борются за право создать товарищество собственников, чтобы управлять своими домами. Мы узнали позицию собственников и застройщика.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 июня 2020 года)

В продаже появились новые квартиры в ЖК «Антоновский квартал».

Стало известно, кто будет достраивать ЖК «Вяселка» под Минском. Скорее всего, та же компания, что и раньше. Во всяком случае, один из домов.

Очередной аукцион по продаже квартир ОАО «МАПИД» на Космонавтов прошел без ажиотажа. Из пяти лотов продано лишь два, оба — единственным заявителям.

Администрация Советского района Минска рассказала о долгостроях: самый проблемный объект — инженерные сети частной застройки у Цнянского водохранилища.

Госконтроль гарантирует сохранность Грушевского сквера: «Работы на территории сквера вестись не будут».

Мужчина собрал с желающих построиться в Боровлянах почти $200 тысяч. Ему грозит 7 лет колонии.

Земля

24 июля с аукциона разыграют 43 земельных участка в садовых товариществах под Минском. Больше всего их выделено в дачных поселках «Наш родник плюс» и «Ручеек», но о них мы расскажем позже. В обзоре — редкие предложения. Земельные наделы с коммуникациями в пределах 18 километров от МКАД от $ 4,5 тыс.

Деньги

С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75 процента годовых. Узнали у экономиста, к чему это может привести: в целом в экономике и в сфере недвижимости.

Зарубежная недвижимость

Коронакризис снизил деловую активность по всему миру. Но заболеваемость новым вирусом пошла на спад, и все страны начали активно восстанавливать экономику. Потихоньку открываются границы, люди начинают путешествовать. А те, кто давно думал о переезде в другую страну, снова стали искать варианты — частота запросов выросла после серьезного падения. Подробности — в нашем материале.

Законодательство

На сайте «Удобный город» появилась петиция с просьбой обратить внимание на семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Авторы документа хотят привлечь внимание властей и масс на «дыры» в законодательстве, из-за которых такой категории семей получение жилья превращается в невыполнимый квест.

Регионы

Синагогу в Слониме хотят приобрести британцы.

За 5 месяцев в Могилеве построили 1194 новые квартиры, но не для всех.

Пятиэтажное общежитие в Светлогорске продается за 27 рублей.

В Гродненской области отмечается растущий спрос на дачные сотки, пустующие дома и заброшенные участки. В некоторых садовых товариществах ежемесячно продается по 10−15 участков.

Дачи и частные дома

Необычный дом продается в д. Волова гора Лепельского района. Он расположен в окружении трех озер на участке общей площадью 25 соток. По словам владельца дома Ростислава, это здание «цепляет» своей органичностью, несмотря на 3 этажа. Посмотрите на этот дом.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 июня 2020 года)

Коммерческая недвижимость

Мы продолжаем рассказывать о том, как правильно оформить договор аренды коммерческих площадей. В предыдущий раз мы подробно разобрали все нюансы договора для владельца коммерческих помещений, а сегодня поговорим об арендаторе. Эксперты юридической фирмы Sorainen помогут разобраться: что нужно знать арендатору, чтобы не только выживать в непростое время кризиса, но и приумножать свою прибыль. Юрист Алеся Ходасевич рассказала обо всех тонкостях и нюансах составления договора аренды.

Стало известно, кто будет новым хозяином универсама «Столичный» в центре Минска. Это "Евроопт".

4 корпуса завода автоматических линий в Минске продадут с аукциона.

На Telegram-канале Мингорисполкома опубликована информация о ситуации на рынке аренды в Минске. В ведомстве отмечают, что в апреле-мае оттока арендаторов в столице не наблюдалось: «Связано это, в том числе, с принятыми в городе мерами по поддержке бизнеса». По данным министерства, на текущий момент в Минске льготы и преференции предоставлены 1079 субъектам на сумму 11,6 тыс. рублей.

Россия согласует Беларуси реструктуризацию кредита на строительство АЭС.

В Минской области планируют построить несколько крупных производств.

В 288 раз выросла стоимость права аренды земельного участка в г. Марьина Горка. Электронные торги состоялись 18 июня на площадке «БУТБ-Имущество» Белорусской универсальной товарной биржи. По показателю роста начальной цены данные торги стали рекордными в 2020 году.

Сразу два участка для строительства и обслуживания торговых центров выставлены на аукцион в Бресте.

Риэлтерский бизнес

Павел Астапеня стал председателем Конфедерации агентств недвижимости и рассказал, чем будет заниматься на новой должности.

В 2020 году рынком вторичного жилья правят покупатели. В связи с эпидемиологической и экономической ситуацией в стране предложение всерьез превысило спрос. Однако Мария Широчина уверена — ждать резкого падения не стоит, хороший момент для покупки уже настал: вариантов много, цены хорошие. Как вести торг и что делать, чтобы купить квартиру максимально выгодно — в советах опытного риэлтера.

Жилье и инфраструктура

На повторный аукцион выставлена трехэтажная пятикомнатная квартира в Минске: по 478$ за квадратный метр.

Более года назад жителям улиц Якуба Коласа, Калинина, Кузьмы Чорного и Чернышевского удалось то, что не удавалось большинству горожан. Они смогли отбиться от масштабного уплотнения. Напомним, тогда в микрорайоне, состоящем преимущественно из пятиэтажек, собирались возвести сразу 7 паркингов, жилую «высотку», досуговый центр и другие объекты. Правда, несмотря на то, что в результате активного противостояния проект был изменен, он до сих пор так и не утвержден. Мы встретились с активистами квартала, чтобы узнать, что изменилось тут за последнее время.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 июня 2020 года)

Из Инвестпрограммы Минска направят 7 млн рублей на поддержку экономики. Из-за этого будет меньше денег на инфраструктуру. 

В августе в Минске введут в эксплуатацию 4 новые станции метро.

Дизайн и ремонт

В этом году для большинства из нас дом перестал быть местом для сна. Удаленная работа и самоизоляция заставили людей по всему миру взглянуть на свои квартиры иначе. Стало очевидно — жилое пространство должно быть комфортным, эргономичным, удобным и красивым, ведь ты можешь «застрять» в нем надолго. Ценности пересматриваются, а тренды сменяются. Интерьерный дизайнер Алина Кожемякина рассказала Realt.by, что модно в нестандартном 2020 году.

Офтоп

Как продать долю в квартире, если бывший супруг или супруга не идет на уступки? Свою историю рассказал минчанин Евгений. Недавно он развелся с женой и хотел бы продать свою долю в общей собственности на квартиру. Покупатель имелся. Однако мужчина узнал, что преимущественным правом покупки его доли обладает бывшая супруга Марина и требуется ее отказ от сделки. Как поступить в такой ситуации, рассказала нотариус Минского городского нотариального округа Елена Курленя.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Интервью с Валерием Цепкало, секрет высоких цен на жилье и проблемы с водой в Минске. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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