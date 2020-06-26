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Владимир Андрейченко посетил станкостроительный завод "Красный борец"
27.06.2020 06:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Оршанском районе проделана большая работа благодаря указу № 506. На этом акцентировал внимание Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко во время посещения станкостроительного завода "Красный борец". Это экспортно ориентированное предприятие, продукция которого пользуется спросом в 115 странах. Завод выпускает практически всю линейку шлифовального оборудования. За 2019 год "Красный борец" выпустил 340 станков для обработки металлов. Ежегодно линейка пополняется инновационными моделями. На предприятии трудятся около 500 человек. В трудовом коллективе много молодых перспективных специалистов.
Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сохранили старые кадры, подготовили новых молодых и квалифицированных. Сегодня новая продукция, 145 % рост экспорта к уровню прошлого года. Есть прибыль, вовремя выплачивается зарплата. Решаются социальные вопросы, идет такая стабильная работа".
Виталий Крутько, директор Оршанского станкостроительного завода "Красный борец": "Основной потребитель нашей продукции - автомобильное и тракторостроение, военная промышленность, авиакосмические комплексы. Везде, где необходимо очень точное и прогрессивное оборудование".
142 зарядные станции для электрокаров до конца года будут построены в Беларуси. Об этом сегодня рассказал Министр энергетики Виктор Каранкевич в Могилеве, знакомясь с модернизацией энергосистемы регионов. Сейчас в стране насчитывается около 400 машин, работающих на альтернативном источнике энергии. Среди планов реконструкция электрических сетей. Исходя из запросов людей и перевода домовладений на электроотопление, за год принято свыше 17 тысяч таких заявок. Их количество растет.
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В Оршанском районе проделана большая работа благодаря указу № 506. На этом акцентировал внимание Председатель Палаты представителей Национального собрания...
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