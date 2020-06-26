ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Андрейченко посетил станкостроительный завод "Красный борец"

27.06.2020 06:30 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Оршанском районе проделана большая работа благодаря указу № 506. На этом акцентировал внимание Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко во время посещения станкостроительного завода "Красный борец". Это экспортно ориентированное предприятие, продукция которого пользуется спросом в 115 странах. Завод выпускает практически всю линейку шлифовального оборудования. За 2019 год "Красный борец" выпустил 340 станков для обработки металлов. Ежегодно линейка пополняется инновационными моделями. На предприятии трудятся около 500 человек. В трудовом коллективе много молодых перспективных специалистов.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  "Сохранили старые кадры, подготовили новых молодых и квалифицированных. Сегодня новая продукция, 145 % рост экспорта к уровню прошлого года. Есть прибыль, вовремя выплачивается зарплата. Решаются социальные вопросы, идет такая стабильная работа".

Виталий Крутько, директор Оршанского станкостроительного завода "Красный борец": "Основной потребитель нашей продукции - автомобильное и тракторостроение, военная промышленность, авиакосмические комплексы. Везде, где необходимо очень точное и прогрессивное оборудование".

142 зарядные станции  для электрокаров  до конца года будут построены в Беларуси. Об этом сегодня рассказал Министр энергетики  Виктор Каранкевич в Могилеве, знакомясь с модернизацией энергосистемы регионов. Сейчас в стране насчитывается около 400 машин, работающих на альтернативном источнике энергии. Среди планов  реконструкция электрических сетей. Исходя из запросов людей и перевода домовладений на электроотопление, за год принято свыше 17 тысяч таких заявок. Их количество растет.


 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Оршанском районе проделана большая работа благодаря указу № 506. На этом акцентировал внимание Председатель Палаты представителей Национального собрания...
 
Новости дня
Новости экономики
 
142 зарядные станции для электрокаров до конца года будут построены в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика