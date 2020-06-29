«Такой кайф, словами не передать». Фермер рассказал, как уехал из Минска, чтобы продолжить дело отчима

Источник материала: Tut.by

Одна сторона улицы Свободы в деревне Новоселки Борисовского района упирается в машинный двор агропредприятия «Большие Новоселки», а другая — в большой сад, укрывающий от ветров кусты голубики. Рядом — нетипичный для местности ярко окрашенный дом, небольшой сад с розовыми кустами, фонтаном и садовыми фигурами. Здесь команду TUT.BY встречает Тимур Галицкий, около трех лет назад сменивший, как он сам говорит, столичную жизнь на деревенский быт и переквалифицировавшийся в фермеры. Вместе с «Белагро» рассказываем о семейном бизнесе фермеров, переменах, которые несет смена поколений, и перспективах органического земледелия.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Этим материалом мы продолжаем проект «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль.

Сын продолжил дело отчима, чтобы его труды не ушли в небытие

История фермерского хозяйства «Алекс и Н» началась в 2003 году. Его основатель Александр Драгун был известен среди фермеров «секретом» подкормки клубники. Три года назад он ушел из жизни, но его дело продолжается — благодаря сыну, племяннику и, конечно, жене.

Первые уроки по выращиваю ягод Александр Драгун брал в Польше. Специально поехал к тамошнему «пану Вольдемару», чтобы тот рассказал и показал, как возделывать смородину и малину. Домой вернулся с несколькими кустами, которые предстояло самостоятельно высадить, вырастить и получить первый урожай. Начиналось хозяйство на 10 сотках земли возле дома. С каждым успешным годом крестьянское угодье разрасталось — фермер соглашался практически на любой участок земли, предложенный государством. Сейчас «Алекс и Н» — это 130 гектаров, из которых на 110 гектарах растет черная смородина, на 12 — арония, на 3,5 — клубника, а еще 4 гектара занимает яблоневый сад. В хозяйстве также выращивают на продажу саженцы, которые уезжают давать плоды к крестьянам из Беларуси, России и Германии.

Работников в «Алекс и Н» немного: во время сбора урожая их численность доходит до 50 человек, а на постоянной основе трудится от 5 до 10 человек. Владельцы говорят, что порой достаточно и одного человека.



Работницы пропалывают саженцы смородины. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Держать только одну ягоду нельзя, важно разнообразие. Если что-то произойдет с одной культурой из-за засухи, града, всегда можно опереться на другую. В прошлом году, например, град уничтожил почти весь наш урожай клубники. Ягода потом была такая, что ее не купят. Сдавали на переработку, хоть это и невыгодно, потому что получаешь за нее ровно столько, чтобы заплатить работникам за их труд, — рассказывает сын основателя и нынешний управляющий хозяйством Тимур Галицкий. За его спиной стоит Нина Драгун, которая с самого начала помогала мужу Александру развивать ягодное дело. Она практически не участвует в беседе, но в любой момент готова подсказать или исправить сына.

В период становления хозяйства Тимур Галицкий около трех лет занимался земледелием вместе с отчимом. Потом уехал в Минск работать в крупной фирме. Но после смерти основателя на семейном совете было решено, что владельцы не готовы отдать семейное дело в чужие руки.

— Это же колоссальный труд. Похоронить хозяйство, отдать было страшно. Да и мама вложила в это дело душу, и мы не могли увезти ее в Минск. Если поймать соловья и посадить его в клетку, петь он не будет, — объясняет Тимур Галицкий.

Он — один из двух братьев — решил вернуться в деревню, чтобы продолжить семейный ягодный бизнес. Его помощником стал уже имевший опыт работы в этом хозяйстве племянник основателя Владимир Драгун.

— Мне нравилось работать с Александром Владимировичем. Когда весной ставишь цель: «Давай сделаем это и вот это». И год-два этой цели добиваешься. Со временем я открыл собственный маленький филиал фермерского хозяйства, но в то же время продолжаю работать здесь, — рассказывает Владимир Драгун. Конкуренции и конфликта интересов, говорит, у них нет — рынок настолько большой, что обоим хозяйствам хватает работы.



Тимур Галицкий и Владимир Драгун. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Оказалось, что мы не использовали время, чтобы перенять опыт Александра Владимировича при его жизни, узнать о его видении будущего и перспектив хозяйства. Но вместе с Владимиром стараемся сами развивать дело, вкладывать в него свое время, любовь к земле, свою жизнь, — глава хозяйства вспоминает первые самостоятельные шаги в этом деле.

Экологичный путь, пропитанный запахом клубники со сливками

Смена поколений в управлении хозяйством сказалась на работе. Появилось больше экспериментов, на смену традиционным пришли современные технологии. А еще фермеры всерьез заинтересовались эко-земледелием.

— Мы в принципе стараемся сделать продукцию более экологичной, чтобы самим хотелось ее есть. В прошлом году наше яблоко в России произвело фурор. Там принято 50 единиц предельно допустимой концентрации нитратов. А привезли наши яблоки в Питер, сделали анализ — 23. Не поверили, развернули фуру в Москву — но и там анализ показал то же самое. Потом говорили нам, что такой низкий уровень содержания нитратов они видят впервые, — вспоминает Владимир Драгун.

Секрет был прост: фермеры всего лишь обходятся минимальной обработкой плодов удобрениями.

Один из экологичных подходов в «Алекс и Н» используется довольно давно. Это и есть тот самый секрет, который известен в фермерских (и не только) кругах. Мы попросили Тимура вспомнить, как его отчим придумал поливать клубнику раствором молока и воды. И, главное, зачем он это делал.

— Чтобы рассказать вам правдивую историю, мне пришлось созвониться с голландцем, который присутствовал при этом разговоре. Александр Владимирович вместе с представителем голландской компании был на конференции в Тульской области России. Возвращались они из Мичуринского государственного аграрного университета «веселые» — видимо, что-то отмечали. И голландец Стефан, до этого выступавший на конференции, рассказал, что обрабатывает свою клубнику свежим парным молоком, разведенным с водой, — пересказывает историю Тимур Галицкий.

Белорусскому фермеру такой подход понравился, и он стал его использовать в своем деле. Молочный эко-раствор, которым по сей день в хозяйстве трижды за сезон поливают клубнику, дает культуре калий, кальций, серу, фосфор, марганец, железо. После такой подкормки нет нужды вносить удобрения. Кроме этого, признаются фермеры, молочный полив отпугивает клещей и тлю. А обходится он даже дешевле, чем химические и минеральные препараты.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Молоко берем с вечерней дойки и вносим раствор только ночью. Включаем фары — и вперед. На всю деревню стоит такой запах клубники со сливками, что от одного этого можно слюной изойти, — рассказывает фермер.

Фермеры верят, что будущее сельского хозяйства за органическим земледелием.

— Мы пробуем, экспериментируем, учимся в этом направлении. Конечно, были ошибки. Но мы хотим двигаться в сторону эко-земледелия. Наша клубника уже, считай, органическая. Мы не вносим ни удобрений, ни химикатов, только органику и молоко. Если я научусь с этим работать как положено, встану в очередь за сертификатом, — говорит Тимур Галицкий.

В Беларуси в 2019 году начал действовать закон «О производстве и обращении органической продукции». Теперь производители экологически чистой продукции могут получить национальный знак «Органический продукт» и обозначать свои товары «зеленым листком».

Глава хозяйства считает, что в обществе еще слабо развита культура потребления эко-продукции. К тому же органические продукты стоят дороже, и люди часто не готовы платить за клубнику, которая выглядит, как обычная, например, 6 рублей вместо 3,5.

— Еще важно понять, как я на рынке, имея сертификат качества, внушу доверие своему покупателю, что сертификат этот действительный и я не купил его в переходе. Этот вопрос во многом зависит от уважения к выдающим его инстанциям, от просвещения людей о том, что вообще значит органическая продукция. Люди же часто не понимают, что такое этот «зеленый лист», кто его выдает и зачем.

Ушли с российского рынка, чтобы кормить ягодами жителей Беларуси

Прямо перед домом находятся длинные ряды кустов голубики, вдоль которых тянутся шланги для автополива.

— Голубикой в Беларуси занимаются лет 30, но популярной она стала совсем недавно. Наверное, подтолкнула Польша, где распространяли информацию, что она полезная. Тогда появилась мода на потребление этой ягоды, возрос спрос. И, как оказалось, в Беларуси можно ее выращивать, — делится Тимур Галицкий.

За лет пять, говорит, объемы выращиваемой в стране голубики увеличились в разы. Он видит в этом плюс — с ростом конкуренции цена будет снижаться, а фермеры будут стараться работать эффективней. Развиваться есть куда. Тимур Галицкий считает, что в области выращивания ягод Беларусь отстает от Польши лет на пять, — правда, на столько же опережает Россию.

— Радует, что появляется культура потребления ягод, люди перестают шарахаться от цен. Думаю, скоро они могут так снизиться, что будем есть голубику, как клубнику, и покупать по 2−3 килограмма сразу, — говорит фермер.



Покос травы между рядами черной смородины. Запчасти для отечественной и зарубежной сельхозтехники можно удобно приобрести в интернет-магазине «Белагро» . Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Главные в фермерском хозяйстве ягоды. А самая важная среди них, хоть и самая неприметная, — черная смородина, которой здесь растет семь сортов. Работа с ней не требует большого человеческого ресурса. Возделывать 50 гектаров смородины можно силами всего пяти человек, потому что покос, подкормка и сбор урожая проводятся при помощи техники.

— Наша ягодная продукция пользуется спросом на рынках Санкт-Петербурга и Москвы. Причем часто берут ее перекупщики. Они очень хорошо разбираются в качестве, на глаз определяют сорт не только клубники, но и голубики, — говорит фермер. — Два года назад почти 100% клубники мы отправляли на экспорт. Но в прошлом году обратили внимание, что есть свой рынок, соответствующий тем же деньгам. И решили, что правильней сначала накормить своих, а уже потом давать на экспорт.

В планах у хозяйства получить новый участок земли для посадки яблоневого сада на 20 гектаров.

— Мы же не можем просто вырубить старый, на его месте посадить новый и ждать три года. Это затратно — земля не будет приносить прибыль. И когда на три года потеряешь клиентов, — считай потерял их насовсем. А если сейчас посадим новый сад, то от старого сможем отказаться, когда уже будет плодоносить молодой, — объясняет Тимур Галицкий.

На яблоках хозяйство не особо зарабатывает, потому что продает их в самый сезон, когда они только сняты с веток. Придерживай фермеры урожай яблок до нового года, цена была совсем другой. Но до зимы фрукт лежит только при правильном хранении, а современные хранилища без привлечения инвестиций, говорит фермер, не построить.

— Мы стараемся шагать в ногу со временем, привлекать возможных инвесторов. Но это не так просто. Инвестор хочет получить прибыль пусть и меньшую, но быстро. Никто не хочет замораживать деньги на 2−3 года, — утверждает Тимур.

Вместо городской жизни — тишина и кайф от своей работы

Возвращение из Минска в село не было легким решением, признается Тимур Галицкий. После переезда и освоения новой роли он много переживал, стараясь настроить работу правильно, но со своим особенным подходом к фермерству.

— Вливание в любой коллектив на руководящей должности не проходит без ошибок. В первое время было сделано много ненужных телодвижений, которые сейчас кажутся детскими ошибками. Да, первое время я терял в финансах, мне надо было постоянно вкладывать, чтобы все развивалось, у людей была зарплата, — рассказывает управляющий хозяйством.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас фермер видит, что те потери, которые понес в начале фермерской карьеры, он вернет.

— Я приобрел значительно больше — это бесценный опыт. Для меня распахнулись горизонты чего-то нового, — говорит он и подчеркивает, что нисколько не жалеет, что оставил прежнюю комфортную жизнь в самом большом городе страны. Здесь, на природе, в тишине он ощущает себя умиротворенным. — Приятно видеть результат своей работы: как все, что ты посадил, растет. Когда посаженное тобой дало урожай и прибыль — это такой кайф, словами не передать. В бизнесе «купил-продал» такого чувства нет.

Фермеры Беларуси построили сплоченное сообщество и рады делиться опытом

Постепенно Тимур Галицкий переходит от своего дела к общим рассуждениям о сельском хозяйстве, подчеркивая, что в нем важнейшую роль играет государство, оттого эта отрасль во многих странах дотируется. Но не столько потому, что оно само по себе убыточно, сколько оттого, что от сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность страны.

При этом государственные сельхозпредприятия в Беларуси, по мнению фермера, менее поворотливые и не такие гибкие, как частые. В первую очередь потому, что у них есть планы и строгие рамки деятельности. Но если в руководстве сельхозпредприятия стоит «правильный» человек, оно будет успешным — неважно, частное или государственное.

— Стереотип о сельском хозяйстве как черной дыре у нас пошел, наверное, от неправильно поданной информации в СМИ. Возьмем США. Кто скажет, что сельское хозяйство там не успешное? Там фермер — это человек с большой буквы, потому что он знает, как работать с землей. И там никто из фермеров не беден. Значит, и в других странах люди из этой сферы могут быть богатыми. Но для этого человек должен уметь работать на земле и зарабатывать, — говорит Тимур.



Жители района целыми семьями приезжают в хозяйство собирать себе клубнику. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я верю, что уважение к работнику села все же вернется, потому что он нас кормит, а кушать мы будем хотеть всегда. Но пока мы не выбьем из голов людей понятие «колхозник», пока не научимся уважительно относиться к людям, работающим на земле, обратно в село молодежь мы не вернем. Хотя вот вам пример — механизатор в местном СПК получает 1000−1300 рублей. Не везде в Минске такая зарплата, — говорит Тимур Галицкий.

Глава хозяйства считает, что стать фермером в Беларуси несложно. Главное, быть готовым отдаваться делу до конца, вкладывать все силы, как и в любом другом бизнесе. Тем более, государство поддерживает тех, кто начинает работать на земле, а фермерское сообщество всегда готово протянуть руку помощи.

— У нас, фермеров, есть группы, в которых состоят тысячи человек. Если есть вопрос, который не знаешь, как решить (например, появился какой-то вредитель), сбрасываешь в группу фотографию. Кто с этим сталкивался, помогают, — рассказывает Владимир Драгун.

— Начинающим фермерам более опытные помогают и советом, и делом. Многим из нас за счастье поделиться своим опытом. А еще есть организация «Белсадпитомник», которая каждый год проводит бесплатные обучающие курсы. Так что если ты становишься фермером и выкладываешься на полную, то тебя ждет успех. В этом деле главное не бояться, рисковать, учиться, — добавляет его коллега.

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