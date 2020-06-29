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Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт Южный
29.06.2020 13:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТанкер с азербайджанской нефтью для Беларуси уже сегодня прибудет в одесский порт Южный. Судно вышло из Грузии в субботу. Очередная партия сырья - около 90 тысяч тонн. После разгрузки нефть по трубопроводу Одесса - Броды транспортируют на Мозырский НПЗ. Отметим, за март-апрель SOCAR отгрузила для наших заводов 335 тысяч тонн нефти, и не только азербайджанской.
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Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси уже сегодня прибудет в одесский порт Южный. Судно вышло из Грузии в субботу. Очередная партия сырья - около 90 тысяч...
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