|
МАРТ оштрафует «Евроторг» за ненадлежащую рекламу на ТВ
29.06.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли выпишет штраф крупнейшему белорусскому ритейлеру «Евроторг» за распространение ненадлежащей рекламы на телевидении. Об этом говорится в
Напомним, в конце мая антимонопольный орган
Антимонопольщики изучили документы, представленные «Евроторгом» в подтверждение достоверности рекламной «новости», и пришли к выводу, что рекламная информация «в гипермаркетах „Евроопт“ цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах г. Минска» не доказана; реклама содержит ценовое сравнение товаров, реализуемых в гипермаркете «Евроопт», с товарами, реализуемыми в иных минских гипермаркетах; реклама вводит потребителей в заблуждение, поскольку распространяется под видом «Срочных новостей»; размер сноски не соответствует требованиям закона «О рекламе».
Так, на infoprice.by представлены цены в гипермаркетах шести торговых сетей, включая «Евроопт», на более чем 30 000 наименований товаров. Однако, «Евроторг» в качестве доказательства была представлена сравнительная таблица цен только по 500 наименованиям товаров, реализуемых в гипермаркетах шести торговых сетей. При этом цены по 33 наименованиям товаров, реализуемых в гипермаркетах «Евроопт», отсутствовали, а по иным сетям были, сообщили в антимонопольном органе.
В итоге МАРТ признал рекламу «Евроторга» ненадлежащей.
По информации ритейлера, с 14 июня распространение этой рекламы прекращено.
Представителя «Евроторга» вызвали в МАРТ для составления протокола об административном правонарушении, говорится в сообщении министерства.
За нарушение законодательства о рекламе для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (540−1350 рублей).
По итогам 2019 года выручка «Евроторга» составила 2,4 млрд долларов, EBITDA — 146 млн долларов.
На конец марта группа «Евроторг» (бренды «Евроопт», «Хит», «Грошык») объединяла 872 магазина, включая 735 магазинов в формате «у дома», 99 супермаркетов и 38 гипермаркетов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антимонопольщики изучили документы, представленные «Евроторгом» в подтверждение достоверности рекламной «новости», и пришли к выводу, что рекламная информация...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)