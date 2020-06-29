Застройщик «Импульса-2» ушел в банкротство. За 3 года с дольщиками до конца не рассчитались

Источник материала: Tut.by

Как выяснилось, еще не завершилась эпопея со скандально известным торговым центром «Импульс-2» между Комаровским рынком и площадью Якуба Коласа в Минске. В 2017 году этот объект, практически полностью реконструированный на средства дольщиков в 2010-2013 годах, был целиком продан частной компании «Магнат Трейд». Но не со всеми дольщиками еще рассчитались.





В середине «нулевых» госкомпания МПОВТ (Минское производственное объедение вычислительной техники) решила реконструировать часть своих зданий в центре Минска. В одном из зданий завода успешно работал торговый центр «Импульс». Потом возник проект «Импульс-2». Для его реализации МПОВТ заключил инвестдоговор с компанией «Фарт-Плюс», которая должна была профинансировать строительство переходной галереи от «Импульса» и реконструкцию старого корпуса завода. В 2010−2013 годах застройщик привлек деньги дольщиков — физических и юридических лиц.

В мае 2013 года «Импульс-2» был готов на 95%. Тогда же стало известно про конфликт между МПОВТ и «Фарт-Плюс». В итоге завод законсервировал объект и расторг договор с «Фарт-Плюс». Более 100 дольщиков, каждый из которых вложил в строительство от 30 до 100 тысяч долларов, остались в подвешенном состоянии.

В 2014-м «Импульс-2» вместе с другими зданиями МПОВТ выставили на аукцион. Дольщики устроили акции протеста, требуя вернуть свои деньги. После переговоров власти решили найти для комплекса зданий в центре Минска нового инвестора, а дольщикам пообещали за счет продажи объектов компенсировать вложения в «Импульс-2».

По итогу покупатели на весь комплекс нашлись только в конце 2016 году. 27 марта 2017 года увидело свет соответствующее распоряжение президента № 51рп. Хозяевами зданий, где находится торговый центр «Импульс», а также примыкающих к нему объектов на пл. Якуба Коласа в Минске стали компании «Тапас» и «Магнат Трейд», которые связывали с тогдашним игроком команды президента Павлом Белым. Половина средств от продажи комплекса должна была пойти на строительство Дворца художественной гимнастики.





В документе прописали схему компенсации дольщикам. «Магнат Трейд» в течение трех лет должен был рассчитаться с государством за покупку «Импульса-2». Одновременно с этим МПОВТ получал деньги из бюджета и направлял их «Фарт-Плюс» для расчета с дольщиками.

«Фарт-Плюс» предъявил заводу к возмещению ущерба 12,5 млн рублей. Но суд постановил компенсировать дольщикам «Импульса-2» лишь 6 млн рублей. При этом объект продали «Магнат Трейду» за 9 млн рублей.

Исполнить решение суда МПОВТ должен был до 31 декабря 2020 года. Но дольщики добились того, чтобы завод не затягивал процесс расчета.

На начало текущего года на счета дольщиков перевели 4,5 миллиона рублей.

Однако выплата оставшихся полутора миллионов рублей оказались невозможной, несмотря на наличие выделяемых из бюджета средств и норм распоряжения президента.

Дело в том, что в марте «Фарт-Плюс» подал заявление на банкротство, из-за чего выплаты 60 дольщикам ввиду открытия защитного периода были приостановлены.

10 июня Экономический суд Минска открыл конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении «Фарт-Плюс»

Согласно материалам дела, одна из кредиторов Светлана Лапырева возражала по поводу открытия конкурсного производства, поскольку дебиторской задолженности «Фарт-Плюс» достаточно для погашения требований физлиц, которые подлежат удовлетворению по распоряжения президента в первоочередном порядке.

Антикризисный управляющий «Фарт-Плюс» указал, что неплатежеспособность компании носит устойчивый характер, а активов должника (его дебиторской задолженности в 1,56 млн рублей) недостаточно для погашения требований всех без исключения кредиторов (почти 8 млн рублей).

Суд поддержал доводы управляющего.

Новое разбирательство назначено на 29 сентября.