|
Кремль: Лукашенко и Путин встретятся 30 июня в Ржеве
29.06.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Об этом сообщает
(Будет дополнено)
Напомним, во время парада в Москве 24 июня президент России Владимир Путин пригласил на открытие мемориала президента Беларуси Александра Лукашенко.
— Мы вместе с россиянами строили этот мемориал. Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России. — Прим. ред.) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)