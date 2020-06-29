Кремль: Лукашенко и Путин встретятся 30 июня в Ржеве

Источник материала: Tut.by

Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Фото: Reuters

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Напомним, во время парада в Москве 24 июня президент России Владимир Путин пригласил на открытие мемориала президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Мы вместе с россиянами строили этот мемориал. Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России. — Прим. ред.) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества, — рассказал Лукашенко.