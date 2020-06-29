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МАРТ признал ненадлежащей рекламу «Евроторга»

30.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

МАРТ признал ненадлежащей рекламу «Евроторга»
Фото из архива

 Министерство антимонопольного регулирования и торговли признало ненадлежащей рекламу ООО «Евроторг», выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

В конце мая министерство установило факт распространения на телеканалах рекламы ООО «Евроторг», содержащей сравнение цен на товары, реализуемые в торговых объектах этой сети, с ценами в магазинах иных сетей. Со ссылкой на сведения интернет-ресурса infoprice.by утверждалось, что в «Евроопте» цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах Минска.

Изучив документы, представленные ООО «Евроторг» в подтверждение достоверности рекламной новости, специалисты МАРТ пришли к выводу, что информация о ценах на 21% ниже не доказана. «Реклама содержит ценовое сравнение товаров, реализуемых в гипермаркете «Евроопт», с товарами, реализуемыми в иных гипермаркетах Минска. Она вводит потребителей в заблуждение, поскольку распространяется под видом срочных новостей. Кроме того, размер сноски не соответствует требованиям закона «О рекламе», — отметили в министерстве.

Так, на интернет-сайте infoprice.by представлены цены в гипермаркетах шести торговых сетей на более чем 30 тыс. наименований товаров. Однако ООО «Евроторг» в качестве доказательства представило сравнительную таблицу цен только по 500. При этом цены по 33 наименованиям товаров, реализуемых в гипермаркетах «Евроопт», отсутствовали, а по иным сетям были.

МАРТ признал рекламу ненадлежащей, ООО «Евроторг» выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе. По информации торговой сети, распространение ненадлежащей рекламы прекращено. Представитель ООО вызван в МАРТ для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.15 КоАП (для юрлица предусматривает ответственность в виде штрафа от Br540 до Br1350).

В соответствии с законом «О рекламе», использование слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление о преимуществе товара перед другими, если их невозможно подтвердить документально, является недобросовестной рекламой. Неэтичной является реклама, которая вводит потребителей в заблуждение, содержит сравнение рекламируемого товара с товаром другого предприятия, рекламируемой организации с другой.

Недобросовестная и неэтичная реклама признается ненадлежащей и запрещается.

БелТА

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Фото из архива  Министерство антимонопольного регулирования и торговли признало ненадлежащей рекламу ООО «Евроторг», выдано предписание об устранении...
 
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