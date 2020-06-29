На Николая Статкевича заведено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

На политика Николая Статкевича заведено уголовное дело, рассказала TUT.BY его супруга Марина Адамович.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уголовное дело на Статкевича заведено по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). По ст. 342 сейчас проходят все задержанные по «делу Тихановского».

— Именно о 342 статье мне сообщили, позвонив из Следственного комитета. Николаю пока правда не предъявлено обвинение, но он уже переведен в ИВС. У него было 30 суток, может быть есть еще 15 суток — я никак не могу подтвердить информацию, что 17 июня был очередной суд, а теперь ему пробуют подвести криминал, — сказала Адамович.

Николай Статкевич сейчас находится на Окрестина, где отбывает 30-суточный арест . Суд постановил, что 24 мая возле столичного Комаровского рынка Статкевич «принял участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, нарушив закон о массовых мероприятиях», а также «публично выражал свое недовольство и негативное отношение к действующей власти, событиям в общественно-политической жизни».