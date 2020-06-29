ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Николая Статкевича заведено уголовное дело

29.06.2020 19:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На политика Николая Статкевича заведено уголовное дело, рассказала TUT.BY его супруга Марина Адамович.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уголовное дело на Статкевича заведено по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). По ст. 342 сейчас проходят все задержанные по «делу Тихановского».

— Именно о 342 статье мне сообщили, позвонив из Следственного комитета. Николаю пока правда не предъявлено обвинение, но он уже переведен в ИВС. У него было 30 суток, может быть есть еще 15 суток — я никак не могу подтвердить информацию, что 17 июня был очередной суд, а теперь ему пробуют подвести криминал, — сказала Адамович.

Николай Статкевич сейчас находится на Окрестина, где отбывает 30-суточный арест. Суд постановил, что 24 мая возле столичного Комаровского рынка Статкевич «принял участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, нарушив закон о массовых мероприятиях», а также «публично выражал свое недовольство и негативное отношение к действующей власти, событиям в общественно-политической жизни».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас Статкевич отбывает 30-суточный арест за то, что «принял участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, нарушив закон о массовых...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Бресте хотят провести первый в стране местный референдум. А так можно было? Разложили «на пальцах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика