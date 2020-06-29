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На Николая Статкевича заведено уголовное дело
29.06.2020 19:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На политика Николая Статкевича заведено уголовное дело, рассказала TUT.BY его супруга Марина Адамович.
Уголовное дело на Статкевича заведено по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). По ст. 342 сейчас проходят все задержанные по «делу Тихановского».
— Именно о 342 статье мне сообщили, позвонив из Следственного комитета. Николаю пока правда не предъявлено обвинение, но он уже переведен в ИВС. У него было 30 суток, может быть есть еще 15 суток — я никак не могу подтвердить информацию, что 17 июня был очередной суд, а теперь ему пробуют подвести криминал, — сказала Адамович.
Николай Статкевич сейчас находится на Окрестина, где отбывает
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