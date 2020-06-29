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Юрист штаба Бабарико о непризнанных подписях: За каждую подпись юристы будут бороться

29.06.2020 20:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико будет подавать жалобы в вышестоящие комиссии, чтобы понять, почему подписи, собранные за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты, были признаны недействительными районными избиркомами. «За каждую подпись юристы будут бороться», — сказал во время стрима юрист штаба Бабарико Максим Знак.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Где-то подписи приняли, где-то процент брака 0,5%, где-то — 15% и подписи не принимают. То есть мы сейчас как в каком-то фильме, когда в избирательной гонке в штабе кандидата все смотрят на табло и загорается: в этом штате такие результаты, в этом — такие. То есть абсолютно как в фильме, только у нас сейчас это происходит на этапе подсчета подписей только за выдвижение лица в качестве кандидата. Никто еще не зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, а уже наблюдается определенная интрига с тем, получится это или нет по собранным подписям, — сказал Знак.

Юрист отметил, что в штабе очень удивлены происходящим. И, безусловно, будут поданы соответствующие жалобы, потому что «есть уверенность в том, что со всеми сданными подписями все в порядке».

— Данная ситуация, как в анекдоте: ужас, но не ужас, ужас, ужас. У нас пока очень большой Советский район Гомеля, там более 4 тысяч подписей поставлены под угрозу, но это чуть более 1% от того количества подписей, которое было сдано, то есть не 100%. И до тех пор пока мы не будем видеть полную картину, а сейчас мы видим, что где-то и большее количество подписей было принято без всякого брака, то есть пока мы не поймем полностью, что произошло, сложно говорить, какое это имеет влияние на потенциальную регистрацию или нерегистрацию кандидатом в президенты. Но в каждом случае обязательно будут подаваться жалобы в вышестоящие комиссии для того, чтобы истребовать документы из районных комиссий, посмотреть, что там происходило и по каким причинам подписи были признаны недостоверными, — сказал Знак.

В штабе Валерия Цепкало TUT.BY сказали, что тоже планируют обратиться в комиссии за пояснениями.

Напомним, 29 июня Советская районная избирательная комиссия Гомеля не признала подписи за выдвижение Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Недействительных подписей по результату основной и дополнительной проверки у Виктора Бабарико было зафиксировано 23,28%. По этой причине принято решение не засчитывать экс-главе Белгазпромбанка все сданные на проверку 4870 подписей. У экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало по результату двух проверок недействительными оказались 16,7%. В итоге ему не пошли в зачет все 1956 подписей.

Были «зарублены» и все подписи борисовчан, поставленные за Виктора Бабарико. Зампредседателя Борисовской районной комиссии Борис Лапутько рассказал, что подписные листы этих кандидатов были отправлены на графологическую экспертизу в управление по Минской области Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. Суммарно у Виктора Бабарико проверено 1553 подписи, из них признаны недостоверными 414 подписей, или 26,7%.

 
Теги: Гомель
 
 
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Штаб Виктора Бабарико будет подавать жалобы в вышестоящие комиссии, чтобы понять, почему подписи, собранные за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты, были...
 
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