В Бресте хотят провести первый в стране местный референдум. А так можно было? Разложили «на пальцах»

Источник материала: Tut.by

Первый в истории суверенной Беларуси местный референдум Бреста референдум о заводе">готовятся провести в Бресте. Объясняем, как это работает в теории, насколько все сложно на практике и почему предыдущие попытки провалились.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Местный референдум? Это о чем вообще? Местный референдум — это «лайтовая» версия республиканского. Его проще организовать, дешевле провести, он касается только локальных вопросов и голосует на нем не вся страна, а только жители определенного населенного пункта, района или области, обладающие правом голоса.

А какой вопрос можно вынести на местный референдум? Вот хочу, чтоб песочницу во дворе, наконец, поставили… На местный референдум выносятся важные для местных жителей вопросы, которые в силах решить местные власти. Установка песочницы во дворе — важный вопрос. Но только для вас и ваших соседей, а не для всех жителей условного Бреста. Вопрос реформирования системы ЖКХ тоже не может быть вынесен на городской референдум. Во-первых, он касается не какого-то одного населенного пункта, а всей страны. Во-вторых, у местных властей нет полномочий его решить. Итак, на местный референдум не выносятся вопросы: имеющие значение для страны в целом;

урегулированные законодательными актами;

связанные с назначением, утверждением или освобождением от должности, относящиеся к компетенции местного исполнительного и распорядительного органа либо его руководителя; Также помните, что на референдумы (как местный, так и республиканский) нельзя выносить вопросы: которые могут вызвать нарушение территориальной целостности Республики Беларусь;

связанные с избранием и освобождением президента страны, назначением (избранием, освобождением) должностных лиц, назначение (избрание, освобождение) которых относится к компетенции президента и палат Национального собрания;

о принятии и изменении бюджета, установлении, изменении и отмене налогов, сборов (пошлин);

Все понятно. С чего начать? С формирования команды. Для референдума областного или столичного в инициативную группу должно входить не менее 50 человек. Для района, города и района в городе — не менее 20 человек. В поселках и сельсоветах — 10 человек. Собираете команду, проводите собрание и формулируете вопрос, который хотите вынести на референдум. Вопрос должен быть четким и ясным, чтобы на него был возможен однозначный ответ.

Команда готова, вопрос сформулирован Можно уже голосовать? Нет, конечно. Это только начало. Теперь вы подаете документы о регистрации местным властям. Органы юстиции проверят соответствие вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям законодательства, а также соблюдение порядка образования инициативной группы. Если нарушений нет, то в течение 30 дней вам выдадут свидетельство о регистрации инициативной группы, удостоверения и образец подписного листа.

А если не зарегистрируют? Отказ в регистрации вы можете в течение месяца обжаловать в районном или городском суде.

Инициативную группу зарегистрировали. Дальше что? А вот тут начинается самое сложное. После регистрации инициативной группы вам нужно за два месяца заручиться поддержкой не менее 10 процентов местных жителей, обладающих правом голоса. Например, для инициирования местного референдума по вопросу аккумуляторного завода в Бресте необходимо собрать около 23 тысяч подписей. Не успеете — все было зря.

Деньги на сбор подписей хоть дадут? Бюджетных денег не дадут, но есть варианты. Расходы на сбор подписей можно покрывать из средств фонда инициативной группы. Он формируется за счет добровольных пожертвований белорусов и юрлиц. Размер пожертвования физлица в фонд по проведению областного, Минского городского референдума не может превышать 10 базовых величин (270 рублей), а районного или городского (в городе областного подчинения) — 5 базовых (135 рублей). Для юрлиц не более 20 и 10 базовых (540 и 270 рублей) соответственно. Предельная сумма всех расходов из средств фонда инициативной группы по проведению областного, Минского городского референдума не может превышать 500 базовых величин (13 500 рублей), районного или городского (в городе областного подчинения) — 100 базовых (2700 рублей). Контролировать поступления и расходы будет финансовый орган местного исполнительного и распорядительного органа, принявшего решение о регистрации инициативной группы.

Слишком сложно. Можно без этого всего обойтись? Да. Инициировать местный референдум также могут местные представительные органы — так что обратитесь в совет депутатов со своим предложением. Вдруг они вас поддержат и сами инициируют референдум, избавив вас от необходимости собирать подписи.

Ок. Мы собрали подписи. Теперь-то можно голосовать? Нет. Все собранные подписи необходимо передать в местный исполком. Там их проверят. Если нет претензий, составляется заключительный акт, а документы передаются в Совет депутатов, который принимает решение о назначении местного референдума. Дата его проведения устанавливается не позднее трех месяцев со дня принятия решения о назначении референдума. Например, если брестский горсовет депутатов 1 июля назначит местный референдум, то он должен пройти до 1 октября.

А дальше что? Дальше начинается формирование комиссий по референдуму. Местный Совет депутатов может принять решение не образовывать комиссии по референдуму, а возложить их полномочия на действующие территориальные избирательные комиссии.

Тут опять из своего кармана платить? Не обязательно. Местные референдумы проводятся за счет местного бюджета. Расходы могут также взять на себя местные организации и общественные объединения. Сами жители могут поучаствовать в финансировании референдума перечислив деньги во внебюджетный фонд.

Ну теперь-то уже голосование? Да. В назначенный срок на сформированных участках проводится голосование. В бюллетене точно воспроизводится формулировка вынесенного на референдум вопроса и два варианта ответа: «за» или «против», под которыми располагаются два пустых квадрата. Люди отдают свои голоса, а затем подсчитываются результаты.

Решение, принятое на местном референдуме, можно отменить или изменить? Можно, но только путем нового референдума.

Все понятно. Почему тогда их раньше не проводили? Не все, что понятно в теории, легко на практике. Попытки провести местные референдумы предпринимались и ранее, но они блокировались еще на этапе регистрации инициативных групп. Свежий пример — противники аккумуляторного завода, которые два года назад уже предлагали вынести на народное голосование вопрос работы предприятия. 21 декабря 2018 года они подали в Брестский райисполком заявление о регистрации группы по проведению местного референдума, в которую вошли 30 человек. В заявлении активисты сформулировали вопрос так: «Запретить любую деятельность, связанную со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории Брестского района?». В регистрации инициативной группы районные власти отказали. В ответе активистам сообщили, что данный вопрос не может быть вынесен на местный референдум, так как имеет значение для Республики Беларусь в целом. В 2019 году они безуспешно обжаловали отказ в суде. Зарегистрируют ли инициативную группу «аккумуляторщиков» в этот раз, когда референдум им пообещал президент, покажет время. В 2012 году жители Смолевичского района, выступавшие против строительства китайского индустриального парка, подали заявление в местный райисполком с требованием зарегистрировать инициативную группу по проведению местного референдума. Жители района должны были ответить на вопрос: «Согласны ли вы с размещением на территории Смолевичского района Китайско-белорусского индустриального парка?». Однако в ответе, который пришел из управления юстиции, говорилось, что поднятый вопрос на местном референдуме относится к компетенции не местных, а республиканских властей, поскольку указ о строительстве парка подписал президент.