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Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
30.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $37,8 за 1 т (ранее — $8,3).
Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 июня 2020 года №378, сообщили
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Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они также повышались.
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Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $37,8 за 1 т (ранее — $8,3). Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за...
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