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Главой набсовета "БПС-Сбербанка" стал 77-летний Петр Прокопович

30.06.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О том, что на заседании наблюдательного совета ОАО "БПС-Сбербанка" председателем акционеры избрали Петра Прокоповича, ранее руководившего Нацбанком Беларуси, сообщает пресс-служба финучреждения.

Заместителем Прокоповича стал старший вице-президент - руководитель блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк Тимур Козинцев.

Решение принято 23 июня, назначение состоялось 26 июня. Наблюдательный совет банка сократился с 13 до 11 человек.

ОАО «БПС-Сбербанк» - один из крупнейших белорусских банков по размеру активов. Его чистая прибыль по итогам 2019 года по национальным стандартам составила 107,2 млн рублей при рентабельности капитала 15,8%. Основным акционером выступает российский «Сбербанк», которому принадлежит 98,43% акций белорусского банка.

Петр Прокопович с 1998 по 2011 год был главой Национального банка Беларуси, в 2012-2013 годах бработал на должности помощника президента.

 
 
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О том, что на заседании наблюдательного совета ОАО "БПС-Сбербанка" председателем акционеры избрали Петра Прокоповича, ранее руководившего Нацбанком Беларуси,...
 
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