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Заготовка кормов: второй укос

Питательные корма - залог качественного молока

Аграрии работают в тандеме с учеными

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Минской области уже убрали около 30 % площадей В стране продолжается заготовка кормов. Некоторые хозяйства завершают первый укос, другие собирают второй зеленый урожай. Аграрии Минской области уже убрали...

В стране продолжается заготовка кормов. Некоторые хозяйства завершают первый укос, другие собирают второй зеленый урожай. Аграрии Минской области уже убрали около 30 % площадей. Акцент - на соблюдение технологий. Ведь именно это залог качества. Работать на результат аграриям помогают и ученые. Они экспериментируют с культурами, создают и новые селекционные виды. Какие, узналаЗадание получили - и сразу за работу. В вопросе заготовки кормов (в хозяйстве "Шипяны" Смолевичского района) счет идет на минуты. Сегодня там приступили ко второму укосу.Урожайность - около 100 центнеров с гектара. Сейчас на рост растений благоприятно влияет погода.За сезон в хозяйстве планируют заготовить 16 тысяч тонн сенажа. 10 из них - уже законсервированы в рукава и рулоны.Кормовой запас минимум на полтора года - при этом высокого качества. Как и сам конечный продукт.Молоко в хозяйстве получают только экстра-класса. В среднем надои от одной буренки - 24 литра. Всего же за сутки из этого комплекса отправляется 20 тонн молока.За такими результатами всегда стоит строгое соблюдение технологий. Здесь их контролирует Мария Смык. На молочно-товарном комплексе женщина работает почти 30 лет.А чтобы результат был при любой погоде - аграрии работают в тандеме с учеными. Законодатели "зеленой моды" находятся в Жодино, в Центре земледелия. Там не просто "предсказывают", что в этом сезоне уродит. Но и изучают перспективные виды многолетних трав.А вскоре ожидается еще одна новинка селекции - житняк. Культуру адаптируют к нашим условиям. Выращивать ее можно будет при засушливой погоде, а также на легких песчаных почвах.