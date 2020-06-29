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Аграрии Минской области уже убрали около 30 % площадей
29.06.2020 22:11 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ стране продолжается заготовка кормов. Некоторые хозяйства завершают первый укос, другие собирают второй зеленый урожай. Аграрии Минской области уже убрали около 30 % площадей. Акцент - на соблюдение технологий. Ведь именно это залог качества. Работать на результат аграриям помогают и ученые. Они экспериментируют с культурами, создают и новые селекционные виды. Какие, узнала Елена Витко.
Заготовка кормов: второй укосЗадание получили - и сразу за работу. В вопросе заготовки кормов (в хозяйстве "Шипяны" Смолевичского района) счет идет на минуты. Сегодня там приступили ко второму укосу.
Андрей Лавретский, тракторист-машинист РУП "Шипяны-АСК": "Работаем в усиленном темпе. Один день был между первым и вторым укосом. Вот сегодня начался второй укос. В принципе, урожай для второго укоса хороший".
Урожайность - около 100 центнеров с гектара. Сейчас на рост растений благоприятно влияет погода.
Вадим Костеневич, директор РУП "Шипяны-АСК": "Завтра здесь планируется работа двух кормоуборочных комбайнов. И плюс около 10 единиц отвозки. Влажностью мы заготавливаем 60 % травы. И по качеству планируем, что будет около 20 % протеина".
За сезон в хозяйстве планируют заготовить 16 тысяч тонн сенажа. 10 из них - уже законсервированы в рукава и рулоны.
Вадим Костеневич, директор РУП "Шипяны-АСК": "Такого укоса за мою практику не было. Обычно с первого укоса мы 5-6 тысяч готовили. Но в этом году благоприятные условия для отрастания, что нам позволит даже 18 тысяч тонн сенажа заготовить".
Питательные корма - залог качественного молокаКормовой запас минимум на полтора года - при этом высокого качества. Как и сам конечный продукт.
Молоко в хозяйстве получают только экстра-класса. В среднем надои от одной буренки - 24 литра. Всего же за сутки из этого комплекса отправляется 20 тонн молока.
За такими результатами всегда стоит строгое соблюдение технологий. Здесь их контролирует Мария Смык. На молочно-товарном комплексе женщина работает почти 30 лет.
Мария Смык, начальник молочно-товарного комплекса РУП "Шипяны-АСК": "Кормовая смесь состоит из 20 кг силоса кукурузного и 15 кг сенажа, 8,5 кг концентратов. Кормосмеси готовим всегда качественные и в достаточном количестве".
Аграрии работают в тандеме с ученымиА чтобы результат был при любой погоде - аграрии работают в тандеме с учеными. Законодатели "зеленой моды" находятся в Жодино, в Центре земледелия. Там не просто "предсказывают", что в этом сезоне уродит. Но и изучают перспективные виды многолетних трав.
Елена Клыга, завотделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию: "Конкретно здесь мы видим эспарцет - это бобовая культура. Мы видим хорошую, продуктивную культуру. Это источник растительного белка, который способен произрастать на легких почвах. Там далее мы видим - галега. Это опять-таки бобовая многолетняя трава. В первый год если мы видим чистоту поля, то 10-15 лет она будет использоваться без пересева в качестве растительного белка".
А вскоре ожидается еще одна новинка селекции - житняк. Культуру адаптируют к нашим условиям. Выращивать ее можно будет при засушливой погоде, а также на легких песчаных почвах.
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В стране продолжается заготовка кормов. Некоторые хозяйства завершают первый укос, другие собирают второй зеленый урожай. Аграрии Минской области уже убрали...
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