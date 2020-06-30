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От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
30.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
24 июля с аукциона разыграют 43 дачных участка недалеко от МКАД. Организатор торгов – Минский областной центр инвестиций и приватизации. Цены стартуют от 1900 рублей. Про самые дорогие лоты мы уже
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Больше всего участков разыгрывается в садовом товариществе «Ручеек». Здесь на
Дачный массив находится в 25 километрах от МКАД, из плюсов – здесь есть электричество; из минусов – некоторые из улиц труднопроходимы. Средняя площадь вакантных участков – 8 соток, большинство из них ранее не осваивались. Одни выделены на пустырях, другие – в лесополосе. Преимущественно кооператив застроен дачами и небольшими домами.
Отсюда до МКАД 19 километров или 20 минут на личном автомобиле. Из коммуникаций пока есть только электричество, в перспективе товарищество собственников планирует проводить газ. На территории дачного кооператива есть небольшое озеро с обустроенным пирсом, рядом – лес, сельхозугодия, МКАД-2, несколько крупных деревень с объектами социальной инфраструктуры, в 12 километрах – Петровичское водохранилище, в 20 – аэропорт Минск-2.
Всего в кооперативе «Наш родник плюс» 202 участка примерно по 8 соток. 14 семей живут здесь круглогодично. Со слов председателя товарищества, большинство новоселов – молодые семьи с детьми. Расположение позволяет жить загородом, ездить на работу и отвозить детей на учебу в Минск. К слову, в данный момент решается вопрос перевода дачного кооператива в разряд населенных пунктов. Представители товарищества активно работают в этом направлении.
Бок о бок с кооперативом «Наш родник плюс» разместилось садоводческое товарищество «Таксист». Оба кооператива находятся в одном массиве застройки. Из коммуникаций здесь виднеются лишь столбы электропередач, дороги в квартале пока оставляют желать лучшего. Всего здесь разыграют 4 участка, торги за каждый из них начнутся с 4025 рублей. Предупреждаем, что победитель аукциона должен будет возместить товариществу $ 425 за проведение инженерной инфраструктуры. Дачных домов на территории кооператива немного, большая часть земель выдавалась жителям Смолевичского района под огороды.
Площадь участков — порядка 8 соток;
Первоначальная стоимость каждого земельного участка — Br 4025;
Координаты участка: 53°48'35.9"N 27°54'11.0"E;
Расстояние до МКАД: 19 км.
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От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
24 июля с аукциона разыграют 43 дачных участка недалеко от МКАД. Организатор торгов – Минский областной центр инвестиций и приватизации. Цены стартуют от 1900 рублей....
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