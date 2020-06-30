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От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

30.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

24 июля с аукциона разыграют 43 дачных участка недалеко от МКАД. Организатор торгов – Минский областной центр инвестиций и приватизации. Цены стартуют от 1900 рублей. Про самые дорогие лоты мы уже писали. В новом обзоре – садовые товарищества, где продаются самые дешевые участки.

Всеучасткинакарте

СТ «Ручеек» (Лоты №№ 4-22)

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

Больше всего участков разыгрывается в садовом товариществе «Ручеек». Здесь на аукцион 24 июля выставлено сразу 17 земельных наделов по стартовым ценам от 3,7 до 5,4 тыс. рублей. Отметим, что многие из лотов разыгрываются не впервые.

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

Дачный массив находится в 25 километрах от МКАД, из плюсов – здесь есть электричество; из минусов – некоторые из улиц труднопроходимы. Средняя площадь вакантных участков – 8 соток, большинство из них ранее не осваивались. Одни выделены на пустырях, другие – в лесополосе. Преимущественно кооператив застроен дачами и небольшими домами.

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

Площадь участков — порядка 8 соток;

Первоначальная стоимость земельных участков — от Br 3700 до Br 5400;

Координаты участка: 54°04'44.0"N 27°22'34.1"E;

Расстояние до МКАД: 25 км.

СТ «Наш родник плюс» (Лоты №№ 23-32)

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

10 участков продается в садовом товариществе «Наш родник плюс». Торги за земельные наделы в этом кооперативе начнутся с 1900 рублей. При этом стоит иметь ввиду, что победитель аукциона должен будет возместить садоводческому товариществу 160 рублей за проведение инженерной инфраструктуры.

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

Отсюда до МКАД 19 километров или 20 минут на личном автомобиле. Из коммуникаций пока есть только электричество, в перспективе товарищество собственников планирует проводить газ. На территории дачного кооператива есть небольшое озеро с обустроенным пирсом, рядом – лес, сельхозугодия, МКАД-2, несколько крупных деревень с объектами социальной инфраструктуры, в 12 километрах – Петровичское водохранилище, в 20 – аэропорт Минск-2.

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

Всего в кооперативе «Наш родник плюс» 202 участка примерно по 8 соток. 14 семей живут здесь круглогодично. Со слов председателя товарищества, большинство новоселов – молодые семьи с детьми. Расположение позволяет жить загородом, ездить на работу и отвозить детей на учебу в Минск. К слову, в данный момент решается вопрос перевода дачного кооператива в разряд населенных пунктов. Представители товарищества активно работают в этом направлении.

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

Из минусов можно отметить болотистую местность. Земли здесь выделялись в качестве торфяников в стадии рекультивации. Вместе с тем, экология района хорошая. В мелиоративном канале рядом даже живут бобры. 6 из 10 вакантных участков выделены как раз в этом районе.

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

Площадь участков — от 3,8 до 7,8 сотки;

Первоначальная стоимость земельных участков — от Br 1900 до Br 4100;

Координаты участка: 53°48'47.4"N 27°53'51.6"E;

Расстояние до МКАД: 19 км.

CТ «Таксист» (Лоты №№ 34-37)

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

Бок о бок с кооперативом «Наш родник плюс» разместилось садоводческое товарищество «Таксист». Оба кооператива находятся в одном массиве застройки. Из коммуникаций здесь виднеются лишь столбы электропередач, дороги в квартале пока оставляют желать лучшего. Всего здесь разыграют 4 участка, торги за каждый из них начнутся с 4025 рублей. Предупреждаем, что победитель аукциона должен будет возместить товариществу $ 425 за проведение инженерной инфраструктуры. Дачных домов на территории кооператива немного, большая часть земель выдавалась жителям Смолевичского района под огороды.

От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)
От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля с аукциона разыграют 43 дачных участка недалеко от МКАД. Организатор торгов – Минский областной центр инвестиций и приватизации. Цены стартуют от 1900 рублей....
 
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