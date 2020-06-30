От 1900 руб. С аукциона разыграют 43 дачных участка под Минском (10 из них могут получить деревенскую прописку)

Бок о бок с кооперативом «Наш родник плюс» разместилось садоводческое товарищество «Таксист». Оба кооператива находятся в одном массиве застройки. Из коммуникаций здесь виднеются лишь столбы электропередач, дороги в квартале пока оставляют желать лучшего. Всего здесь разыграют 4 участка, торги за каждый из них начнутся с 4025 рублей. Предупреждаем, что победитель аукциона должен будет возместить товариществу $ 425 за проведение инженерной инфраструктуры. Дачных домов на территории кооператива немного, большая часть земель выдавалась жителям Смолевичского района под огороды.