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Новый КоАП прошел первое чтение: обещают послабления, снижение штрафов, но не за массовые беспорядки

30.06.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник нижняя палата парламента приняла в первом чтении новый Кодекс об административных правонарушениях и Процессульно-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент TUT.BY. Документы обновлены более чем на 40%.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Представляя законопроект, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов отметил существенную либерализацию Кодексов, сокращение числа составов, профилактическую направленность документов, ставку на разъяснительную работу. В 230 составах ответственность смягчена.

— Ставка будет сделана на предупреждения, устные замечания — при их применении лицо не будет считаться привлеченным к административной ответственности. То есть ключевая особенность профилактических мер воздействия — отсутствие правовых последствий привлечения к административной ответственности, — отметил Ипатов.

В КоАП будет три категории правонарушений в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий. Это административные проступки — 197 составов (взыскание — штраф до 10 базовых для физлиц), административные правонарушения (503 состава, взыскание — штраф, конфискация, депортация), крупные административные правонарушения (50 составов, при повторных нарушениях возможна уголовная ответственность).

Рассказывая о том, как широко будут применяться предупреждения, Ипатов пояснил, что если сегодня предупреждение вместо штрафа может быть применено по поводу 236 составов из 896, то по новому Кодексу — по 680 составам из 750 составов.

— Таким образом создается правовая основа для бесконфликтного и справедливого привлечения к административной ответственности. При этом за грубые правонарушения, связанные с хулиганством, хищениями, насильственными действиями, массовыми беспорядками, сохраняются жесткие меры реагирования вплоть до ареста, — заверил Ипатов.

Новая редакция КоАП: все нарушения будут разделены на три категории

За вождение автомобиля в нетрезвом виде (более 0,8 промилле) ответственность предлагается усилить вдвое — штраф составит 5400 с лишением прав на 5 лет (было — 3 года).

Директор центра рассказал, что формальные, устаревшие и неэффективные составы из КоАП исключены. Около 110 неработающих статей (за три года не применялись ни разу) исключены. К примеру, больше нет штрафа за безбилетный провоз ручной клади.

— Добровольное возмещение, устранение причиненного вреда, исполнение возложенных на лицо обязанностей, за неисполнение которых накладывается административное взыскание, является основанием для снижения штрафа в два раза, — рассказал Ипатов.

Вадим Ипатов рассказал, что там, где возможно, уменьшен нижний предел штрафов либо вовсе исключен. Впервые в КоАП предусмотрена возможность назначать штраф меньше, чем нижний предел санкций, что позволит более гибко подходить к назначению наказаний, считает разработчик.

Принять Кодексы планируется до конца года. Тогда они вступят в силу уже в 2021 году.

 
 
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