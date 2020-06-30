Борьба с изменением климата: Bosch преследует амбициозные цели

Являясь поставщиком технологий и услуг, компания продолжает систематически добиваться амбициозных климатических целей и разрабатывает мероприятия, направленные на расширение концепции устойчивой мобильности.

Углеродная нейтральность: прогресс опережает ожидания

Несмотря на текущий кризис, Bosch по-прежнему придерживается долгосрочного стратегического курса на борьбу с климатическими изменениями. «Хотя в центре внимания сейчас другие вопросы, мы не должны забывать о будущем нашей планеты», − отметил председатель совета правления Robert Bosch GmbH Фолькмар Деннер.

Около года назад Bosch объявила о намерении к концу 2020 года стать первым климатически нейтральным промышленным предприятием мирового масштаба. Изменения должны затронуть 400 локаций по всему миру.

«В конце 2019 года мы достигли углеродной нейтральности для всех наших филиалов в Германии. На сегодняшний день мы преодолели уже 70% этого пути в мировом масштабе», – рассказал Фолькмар Деннер.

Чтобы воплотить концепцию углеродной нейтральности, Bosch инвестирует в повышение энергоэффективности, увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергоснабжении, покупку более экологически чистой энергии и компенсацию неизбежных выбросов углерода.

«Доля выбросов углерода окажется значительно ниже, чем планировалось в 2020 году − всего 25% вместо почти 50%. Можно сказать, мы добиваемся более быстрого прогресса, чем сами ожидали», − отметил Фолькмар Деннер.

В борьбе с климатическими изменениями Bosch реализует несколько новых подходов. Первый заключается в превращении всех этапов производственно-сбытовой цепочки – от закупок до использования реализованных товаров конечными потребителями товаров – в как можно более климатически нейтральные.

Ожидается, что к 2030 году соответствующие выбросы сократятся на 15%, или более чем на 50 млн тонн в год. Свои планы Bosch согласовала с инициативой Science-Based Targets, став первым автомобильным поставщиком, принявшим обязательства по достижению измеримой цели.

Второе нововведение заключается в планах компании объединить знания почти 1000 экспертов Bosch по всему миру и опыт, накопленный в ходе реализации более чем 1000 собственных проектов в области энергоэффективности, в новой консалтинговой компании Bosch Climate Solutions. Комментируя этот шаг, Фолькмар Деннер отметил: «Мы хотим сделать наш опыт доступным для других компаний, чтобы помочь им достичь углеродной нейтральности».

Водородная экономика – путь к климатической нейтральности в Европе

«Борьба с изменением климата остается критически важной для выживания человечества. Это стоит денег, но бездействие обойдется еще дороже, − сказал Фолькмар Деннер. – Политические соображения не должны создавать компаниям препятствия в их стремлении к прогрессу и использованию технологий на благо окружающей среды без ущерба для общего благосостояния».

По словам Деннера, технологическая экспансия может и должна осуществляться не только по пути применения электродвигателей как залога достижения устойчивой мобильности. Стоит учитывать и возможности эффективных двигателей внутреннего сгорания и особенно возобновляемых видов синтетического топлива и водородных топливных элементов. Смело двигаться к водородной экономике и производству возобновляемых синтетических видов топлива, по мнению генерального директора Bosch, – это единственный способ, которым можно добиться климатической нейтральности в Европе к 2050 году. «Применение водорода должно выйти за пределы лабораторий в реальную экономику», − отметил Фолькмар Деннер.

Bosch в партнерстве с Powercell уже работают над коммерциализацией мобильных блоков водородных топливных элементов для использования в транспортных средствах. Их выход на рынок запланирован на 2022 год. Уже в 2030 году каждый восьмой из новых зарегистрированных грузовых автомобилей сможет работать на водородных топливных элементах.

Кроме того, вместе со своим партнером Ceres Power Bosch работает над созданием стационарных топливных элементов. Они могут снабжать энергией такие здания, как, например, вычислительные центры. Специалисты Bosch предполагают, что рынок энергоисточников на топливных элементах в денежном выражении достигнет 20 млрд евро к 2030 году.

Высокоэффективные ДВС – еще один путь к снижению выбросов CO2

«По мере роста усилий по сохранению климата в ближайшем будущем применение электрических решений будет ограничено и поставлено в соответствие с технологиями внутреннего сгорания, которые доминировали до настоящего времени», − отметил председатель совета правления Robert Bosch GmbH Фолькмар Деннер.

Вот почему Bosch стремится к созданию технологически нейтральной трансмиссии. Согласно исследованию рынка Bosch, два из трех зарегистрированных автомобилей в 2030 году будут по-прежнему работать на дизельном или бензиновом топливе с гибридной опцией или без нее. Именно по этой причине компания продолжает инвестировать в высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания.

Как уже показали независимые испытания, благодаря новой технологии выхлопа Bosch выбросы NOx в дизельных двигателях практически устранены. Bosch также систематически совершенствует бензиновый двигатель: различные модификации в сочетании с эффективной системой очистки выхлопных газов позволяют снизить выбросы твердых частиц до уровня примерно на 70% ниже по сравнению с требованиями стандарта Euro 6d.

Более того, Bosch стремится к использованию возобновляемых видов топлива, поскольку устаревшие автомобили также должны будут сыграть свою роль в сокращении выбросов CO2. Возобновляемое синтетическое топливо может свести к нулю выбросы углерода. Вот почему, по словам Деннера, было бы более целесообразно поощрять разработку возобновляемого синтетического топлива вместо того, чтобы ужесточать нормы выбросов CO2 для автомобильной промышленности во время кризиса.

Вместе с тем Bosch хочет стать лидером на рынке электромобилей. С этой целью компания инвестирует около 100 млн евро в производство систем электропривода на своих заводах в Айзенахе и Хильдесхайме.