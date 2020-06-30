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Внешний госдолг Беларуси в январе-мае снизился на 2% до $16,8 млрд

30.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Внешний госдолг Беларуси в январе-мае снизился на 2% до ,8 млрд

Внешний государственный долг Беларуси на 1 июня 2020 года составил $16,8 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе — мае привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $449,3 млн, в том числе $250,1 млн — правительства и банков России, $141,5 млн — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $41,4 млн — Экспортно-импортного банка Китая, $10,6 млн — МБРР, $5,7 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за пять месяцев составило $643,6 млн, из которых $289,1 млн — правительству России, $209,4 млн — банкам Китая, $88,3 млн — ЕФСР, $54,8 млн — МБРР, $1,3 млн — ЕБРР и СИБ, $0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 июня составил Br49,9 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на Br5,1 млрд, или на 11,4%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня составил Br9,4 млрд, увеличившись с начала года на Br0,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 7,6%.

В январе — мае размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $208,9 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $307,4 млн и Br161,2 млн соответственно.

https://www.belta.by

 
 
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Внешний государственный долг Беларуси на 1 июня 2020 года составил $16,8 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2%,...
 
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