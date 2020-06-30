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Нацбанк приостанавливает операции по привлечению денежных средств банков

30.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Нацбанк приостанавливает операции по привлечению денежных средств банков
Фото из архива

Национальный банк с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в белорусских рублях в депозиты по фиксированной процентной ставке и по результатам депозитных аукционов. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Данное решение принято правлением Национального банка Беларуси в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке, в том числе через активизацию рынка межбанковского кредитования.

БелТА

 
 
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Фото из архива Национальный банк с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств
 
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