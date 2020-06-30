Спикер парламента: Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации

Источник материала: Tut.by

К сожалению, в Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию, заявил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко на закрытии весенней сессии.

— Любые выборы сопровождаются повышенной социальной активностью и политизацией общественной жизни. Нынешние выборы не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях. Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти. Это недопустимо, — заявил Андрейченко.

Он подчеркнул, что задача парламентариев — приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в строгом соответствии с национальным законодательством.

— Нужно активнее работать с гражданским обществом, выслушивать все мнения и терпеливо, без эмоций объяснять, что стоит за безответственными популистскими заявлениями и что на самом деле надо делать, чтобы обеспечить суверенитет страны, социальную стабильность и здоровье граждан, — считает Андрейченко.

Он уверен, «главная задача сегодня — сохранить то, что создано в стране за четверть века, обеспечив мир, справедливость и эволюционный путь развития, и на этом прочном фундаменте двигаться вперед».

— Одновременно депутатам необходимо продолжить мониторинг социально-экономической ситуации в регионах. В центре внимания должны быть финансовое положение предприятий, сохранение рабочих мест и трудовых коллективов, своевременность выплаты зарплат, пенсий, пособий. Особой заботы требуют наиболее уязвимые категории населения — пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и, разумеется, врачи, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с вирусом.

Мы должны поддержать людей и словом, и делом, — заявил он.