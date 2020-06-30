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Нужны межбанковские кредиты. Нацбанк Беларуси приостановил привлечение средств банков в депозиты
30.06.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальный банк Беларуси приостановил до 15 сентября 2020 года привлечение средств банков в депозиты с целью стимулирования рынка межбанковских кредитов, говорится в
«Национальный банк Республики Беларусь с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств банков и открытого акционерного общества „Банк развития Республики Беларусь“ в белорусских рублях в депозиты по фиксированной процентной ставке и по результатам депозитных аукционов», сказано в сообщении.
Данное решение правление Нацбанка приняло «в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке, в том числе через активизацию рынка межбанковского кредитования».
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«Национальный банк Республики Беларусь с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств банков и открытого...
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