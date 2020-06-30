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Нужны межбанковские кредиты. Нацбанк Беларуси приостановил привлечение средств банков в депозиты

30.06.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальный банк Беларуси приостановил до 15 сентября 2020 года привлечение средств банков в депозиты с целью стимулирования рынка межбанковских кредитов, говорится в сообщении регулятора.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Национальный банк Республики Беларусь с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств банков и открытого акционерного общества „Банк развития Республики Беларусь“ в белорусских рублях в депозиты по фиксированной процентной ставке и по результатам депозитных аукционов», сказано в сообщении.

Данное решение правление Нацбанка приняло «в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке, в том числе через активизацию рынка межбанковского кредитования».

 
 
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«Национальный банк Республики Беларусь с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств банков и открытого...
 
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