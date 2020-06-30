Еще один блогер стал фигурантом уголовного дела

Источник материала: Tut.by

YouTube-блогер из Барани Дмитрий Козлов, известный как «Серый кот», также стал фигурантом уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Об этом он написал правозащитнику Павлу Левинову в своем письме, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: "Радыё Рацыя"

Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами «Европейской Беларуси» Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко. На следующий день он был осужден на 20 суток ареста и, соответственно, должен был выйти на свободу 30 июня.

Козлов находится в ИВС на ул. Окрестина в Минске.

Правозащитники напоминают, что уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич. 13 из них признаны политическими заключенными.

Amnesty International назвала всех задержанных по делу Тихановского, а также Виктора и Эдуарда Бабарико узниками совести.