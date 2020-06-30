|
Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы
30.06.2020 13:20 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT"Танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти вчера вечером прибыл в порт Южный. Сегодня утром встал под разгрузку", - сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти вчера вечером прибыл в порт Южный. Сегодня утром встал под разгрузку", - сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим"...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)