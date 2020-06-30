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Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы

30.06.2020 13:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти вчера вечером прибыл в порт Южный. Сегодня утром встал под разгрузку", - сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

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"Танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти вчера вечером прибыл в порт Южный. Сегодня утром встал под разгрузку", - сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим"...
 
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