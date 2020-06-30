Шпаргалка для кандидата. Какие задачи нужно решить прежде всего?

Две недели назад мы попросили читателей TUT.BY определить вопросы, которые, по их мнению, в стране нужно решить в первую очередь. Из 19 предложенных вопросов десять, набравших наибольшее количество голосов, мы зададим уже зарегистрированным кандидатам в президенты.
Голосование заканчивается сегодня в 23.59. Вы еще можете определить вопросы, которые имеют для вас значение.
экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико (задержан и находится в СИЗО КГБ, ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, задержан также его сын Эдуард — руководитель его инициативной группы),
сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев,
экс-депутат Анна Канопацкая,
действующий президент Александр Лукашенко,
домохозяйка Светлана Тихановская (жена блогера Сергея Тихановского, который является руководителем ее инициативной группы, в настоящее время Сергей находится в СИЗО № 1, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси, в отношении него также возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РБ),
Накануне стало известно, что избирательные комиссии массово забраковывают подписи, поданные за альтернативных кандидатов. Так, в Минске во Фрунзенском районе признаны недействительными все 47 тысяч подписей за Виктора Бабарико, в Московском — 30 341. Кстати, за выдвижение Александра Лукашенко от Фрунзенского района было подано 52,5 тысячи подписей.
Внимание! Каждый пользователь может выбрать только три пункта. Вы также можете выбрать два пункта, а третий сформулировать самостоятельно («Ваш вариант ответа»).