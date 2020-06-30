Шпаргалка для кандидата. Какие задачи нужно решить прежде всего?

Источник материала: Tut.by

Две недели назад мы попросили читателей TUT.BY определить вопросы, которые, по их мнению, в стране нужно решить в первую очередь. Из 19 предложенных вопросов десять, набравших наибольшее количество голосов, мы зададим уже зарегистрированным кандидатам в президенты.

Голосование заканчивается сегодня в 23.59. Вы еще можете определить вопросы, которые имеют для вас значение.



Фото: Глеб малофеев, TUT.BY

Напомним, что сегодня претендентами на пост президента являются 7 человек , сдавших по 100 тысяч подписей в территориальные избирательные комиссии.

Это:

экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико ( задержан и находится в СИЗО КГБ , ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, задержан также его сын Эдуард — руководитель его инициативной группы),

( , ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, задержан также его сын Эдуард — руководитель его инициативной группы), сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев ,

, экс-депутат Анна Канопацкая ,

, действующий президент Александр Лукашенко ,

, домохозяйка Светлана Тихановская (жена блогера Сергея Тихановского, который является руководителем ее инициативной группы, в настоящее время Сергей находится в СИЗО № 1 , ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси, в отношении него также возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РБ),

(жена блогера Сергея Тихановского, который является руководителем ее инициативной группы, в настоящее время , ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси, в отношении него также возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РБ), экс-глава ПВТ Валерий Цепкало (в его отношении МВД проводит проверку ) и

(в его отношении ) и председатель БСДГ Сергей Черечень.

Накануне стало известно, что избирательные комиссии массово забраковывают подписи , поданные за альтернативных кандидатов. Так, в Минске во Фрунзенском районе признаны недействительными все 47 тысяч подписей за Виктора Бабарико, в Московском — 30 341. Кстати, за выдвижение Александра Лукашенко от Фрунзенского района было подано 52,5 тысячи подписей.

Внимание! Каждый пользователь может выбрать только три пункта. Вы также можете выбрать два пункта, а третий сформулировать самостоятельно («Ваш вариант ответа»).

Опрос Шпаргалка для кандидата. Какие задачи нужно решить прежде всего? (максимум три варианта ответов) Провести конституционную реформу и гарантировать разделение властей

Обеспечить выборность местной власти — губернаторов, мэров и т. д.

Консолидировать общество

Ввести частную собственность на землю

Решить проблему неэффективных госпредприятий и форсировать приватизацию

Установить баланс во взаимоотношениях с внешними политическими партнерами

Обеспечить экономическую независимость и безопасность Беларуси

Обеспечить условия для развития рыночной экономики и доступа иностранных инвестиций

Создать условия для развития регионов

Принять, наконец, исчерпывающие меры по искоренению коррупции

Предложить программу по созданию эффективных и высокооплачиваемых рабочих мест

Решить проблему алкоголизации населения

Гарантировать достойную адресную помощь уязвимым слоям населения: безработным, малоимущим и т.д.

Остановить массовую эмиграцию специалистов и молодежи

Привести в порядок школу: увеличить зарплаты и пересмотреть обязанности педагогов, внедрить современные программы и оснащение

Обеспечить достойную зарплату медработникам, вывести на более высокий уровень оказание первичной медпомощи, ввести страховую медицину

Ввести мораторий на смертную казнь

Изменить государственную символику

Сделать белорусский язык единственным государственным

Ваш вариант ответа 14 484 голоса