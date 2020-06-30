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Проверка подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Что известно на данный момент?
30.06.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Территориальные избирательные комиссии завершили проверки подписных листов, сданных за выдвижение кандидатов в президенты. В последний день заседания районных комиссий — 29 июня — со всей страны
Что было вчера?
29 июня районные избирательные комиссии весь день проверяли поданные претендентами в кандидаты в президенты подписи. Подписи Виктора Бабарико и Валерия Цепкало массово признавали недействительными.
Не признали подписи:
Что известно на данный момент?
Штабу Валерия Цепкало на 12 часов 30 июня известно о 38 тысячах забракованных подписей по всей стране. Это неполные данные.
Штаб Виктора Бабарико заявил, что во всех комиссиях им сообщают, что вывесят всю информацию в течения дня, пока информации нет.
Светлана Тихановская сказала TUT.BY, что пока данных о забракованных подписях у нее нет.
За что вообще могут забраковать подписи?
Согласно ст. 61 Избирательного кодекса недостоверными подписями считаются:
В случае обнаружения нескольких подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недостоверными.
Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей избирателей составит более 15% от количества проверенных подписей, проводится дополнительная проверка еще 15% подписей избирателей от количества подписей в подписных листах, сданных в соответствующую комиссию.
В случае, если суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных при проверках, составит более 15% от общего количества проверенных подписей в подписных листах, дальнейшая проверка подписей в подписных листах районной, городской, районной в городе комиссией прекращается и все подписи избирателей в сданных подписных листах не учитываются при определении результата сбора подписей избирателей в районе, городе, районе в городе.
Проверить достоверность подписей избирателей в подписных листах при необходимости в пятидневный срок могут также областные и Минская городская комиссии по выборам президента.
Сколько подписей подали в ЦИК претенденты в президенты
О том, сколько сдал в комиссии подписей Александр Лукашенко, не сообщалось, но собрал он, по словам руководителя инициативной группы, порядка 2 миллионов подписей.
Что будет дальше?
Вечером 30 июня ЦИК планирует объявить количество принятых подписей за выдвижение кандидатов в президенты.
Те претенденты, чьи 100 тысяч подписей будут признаны действительными и к чьим документам у ЦИК не будет вопросов, будут зарегистрированы кандидатами в президенты. Документы на регистрацию кандидатом в президенты можно подавать до 4 июля включительно. Регистрация пройдет с 5 по 14 июля.
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Штабу Валерия Цепкало на 12 часов 30 июня известно о 38 тысячах забракованных подписей по всей стране. Штаб Виктора Бабарико заявил, что во всех комиссиях им сообщают,...
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