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Виктор Бабарико остается в СИЗО КГБ. Суд отклонил его жалобу на заключение под стражу

30.06.2020 14:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Виктора Бабарико на заключение под стражу. Самого Виктора Бабарико из СИЗО КГБ в суд не доставляли, рассказал TUT.BY адвокат претендента Дмитрий Лаевский, присутствовавший на заседании.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Поскольку заседание проходило в закрытом режиме и с адвоката взята подписка о неразглашении данных, то обстоятельства этого заседания и мотивы судебного постановления адвокат сообщить отказался. При этом защитник отметил, что со стороны защиты представлен значительный объем аргументов в поддержку жалобы.

— Постановление суда по жалобе Виктора Бабарико сторона защиты намерена обжаловать в Минский городской суд, — сказал Лаевский.

Кроме того, адвокат Лаевский обратил внимание на то, что им на прошлой неделе через КГБ также была подана жалоба на меру пресечения, однако по состоянию на данный момент эта жалоба в суд не поступила, поэтому, вероятно, будет рассматриваться отдельно.

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление суда по жалобе Виктора Бабарико сторона защиты намерена обжаловать в Минский городской суд.
 
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