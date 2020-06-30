«Сняться с выборов? Я потратил слишком много сил». Черечень подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом

Источник материала: Tut.by

Председатель партии БСДГ Сергей Черечень подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты. Он заявил, что вариант сняться с выборов рассмотрел бы только если бы это «к чему-нибудь привело».





Сергей Черечень не смог оценить свои шансы на регистрацию кандидатом в президенты. По его словам, на начало кампании шанс был совсем мизерными, но то, насколько сегодня люди готовы выражать свою гражданскую позицию, сильно изменило ситуацию по сравнению с тем, что было три месяца назад. По мнению Черечня, после регистрации кандидатов в президенты все зарегистрированные альтернативные кандидаты должны сесть за стол переговоров.

— Если мы вместе — у нас есть шанс. Если нет… Сейчас весь процесс представляет собой «голодные игры»: тот, кто выбывает, теряет практически все, если не сказать больше. И если не будет консолидации демократических сил, то ожидать результата на этой политической кампании не стоит, — заявил Сергей Черечень.

Черечень сказал, что не ожидал столь жестких репрессий в отношении претендентов в президенты. В своем штабе он не раз обсуждал эту ситуацию в разрезе возможных репрессий против своей команды. На вопрос рассматривал ли он вариант сняться с выборов, Черечень отметил, что обговаривал это со своими сторонниками.





— Мы все прекрасно понимаем, мы собрали в команду ребят, которым есть что терять. Каждый из нашей команды — человек, который себя реализовал, и с учетом тех репрессий, которые проводятся в отношении демократических кандидатов, я понимаю, что они могут коснуться и нас. И я каждому из команды говорил: ребята, каждый для себя должен решить, насколько он готов двигаться дальше. Если кто-то пойдет на попятную, никаких претензий не будет, — сказал Черечень.

— Но это ваш штаб, а вы лично рассматривали вариант сняться с выборов после ареста Виктора Бабарико?

— Я слишком долго шел к этой кампании, я слишком много потратил времени, сил и определенных ресурсов, чтобы на сегодняшний момент сняться. Если бы это было необходимо и если бы мы понимали, что это к чему-нибудь привело бы, конечно, я бы снялся. Но пока концепция — мы должны еще побороться, чтобы не подвести тех людей, которые сейчас с нами, — сказал претендент.

За свое выдвижение Черечень собрал 106 тысяч подписей. К качеству подписей за Черечня у районных избирательных комиссий, проверявших подписи накануне, вопросов не было .